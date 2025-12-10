Yamal làm nên lịch sử

Phút 53 trận đấu trên sân Camp Nou, Lamine Yamal xuất hiện bên cánh trái và có pha treo bóng vừa tầm để Jules Kounde bật cao đánh đầu từ cự ly gần, ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

Với pha kiến tạo này, Yamal vượt qua Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ góp công vào nhiều bàn thắng nhất tại Champions League ở tuổi 18. Sao trẻ của Barcelona đã ghi dấu giày vào 14 bàn thắng (7 bàn, 7 kiến tạo), nhiều hơn 1 so với kỷ lục cũ của Kylian Mbappe.

Yamal chơi ấn tượng dù chịu sức ép lớn từ truyền thông trong thời gian qua.

Chủ nhân Quả bóng bạc 2025 duy trì phong độ ấn tượng kể từ khi bình phục chấn thương háng với 6 bàn, 8 kiến tạo chỉ sau 14 lần ra sân ở mọi đấu trường.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Yamal giúp Barca có màn lội ngược dòng thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 3 ngày. 3 điểm quan trọng mở toang cơ hội giành vé vào thẳng vòng loại trực tiếp cho thầy trò Hansi Flick, khi họ chỉ kém top 8 đúng 2 điểm.

Ở 2 lượt trận cuối, Barca chỉ phải gặp những đối thủ "mềm", đó là Slavia Prague và Copenhagen. Nếu giành trọn 6 điểm, khả năng vào top 8 của đội bóng xứ Catalonia là khá lớn.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn