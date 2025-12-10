Báo Mỹ hết lời ca tụng nhà gạch mộc trầm mặc giữa Hà Nội

Nang House là một ngôi nhà nhỏ, được xây dựng ở vùng ngoại ô Hà Nội, nơi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, dần phá vỡ cấu trúc nông thôn truyền thống. Ảnh: Trieu Chien
Ngôi nhà được thiết kế cho gia đình ba thế hệ điển hình ở nông thôn Việt Nam, bao gồm cha mẹ già, một cặp vợ chồng trẻ và con nhỏ. Ảnh: Trieu Chien
Nhà xây dựng trên mảnh vườn với nhiều cây to có sẵn, thiết kế giữ nguyên toàn bộ cây đang có. Ảnh: Trieu Chien
Không gian sinh hoạt chính được lùi vào phía sau, nhường chỗ cho sân vườn và gara, cùng với khu vực uống trà ở phía trước. Ảnh: Trieu Chien
Không gian sinh hoạt chính bao gồm phòng khách, phòng thờ và phòng ăn ở giữa đất, kết nối với 4 phòng ngủ và không gian phụ trợ ở phía sau. Ảnh: Trieu Chien
Tất cả các phòng chức năng như bếp, phòng ngủ, hành lang, vệ sinh, đều được kết nối với các khoảng trống nhỏ, đủ để lấy ánh sáng, thông gió. Ảnh: Trieu Chien
Hành lang chạy xuyên suốt nhà từ trước về phía sau nhưng có sự thay đổi ở góc nhìn, tạo nên sự riêng tư và thành khe dẫn gió cho các phòng chức năng. Ảnh: Trieu Chien
Ngôi nhà gồm 1 tầng và một phòng ngủ ở gác lửng. Toàn bộ không gian xây bằng gạch mộc, tạo nên sự trầm mặc, mang nét hoài cổ. Ảnh: Trieu Chien
Nội thất sử dụng gam màu trầm và nhiều vật dụng cũ, tạo sự gần gũi ấm cúng. Ảnh: Trieu Chien
Ánh nắng thay đổi theo giờ chiếu của mặt trời, len lỏi vào từng không gian. Ảnh: Trieu Chien
Hướng gió được dẫn dắt chạy dọc theo hành lang từ trước về sau, len vào từng phòng chức năng, sau đó được thông ra các khoảng giếng trời. Ảnh: Trieu Chien
Gạch mộc, gỗ cũ từ những ngôi nhà xưa được tái sử dụng hoàn toàn, mang nét đẹp của thời gian. Ảnh: Trieu Chien
