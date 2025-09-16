Tiền vệ Việt kiều Nga có cơ hội lên tuyển U23 Việt Nam

Vadim Nguyễn thi đấu ấn tượng ở SHB Đà Nẵng.

Đầu tháng 8 vừa qua, cầu thủ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn chính thức gia nhập câu lạc bộ SHB Đà Nẵng ở giải V-League sau thời gian thử việc. Tuy mới hồi hương nhưng cầu thủ 20 tuổi đã nhanh chóng hoà nhập và trở thành trụ cột của đội bóng sông Hàn với lối chơi kỹ thuật, tốc độ tuyệt vời và nhãn quan thông minh.

Ở vòng loại cúp Quốc gia trong trận so tài với Thanh Niên TP.HCM, dù chỉ được vào sân ở cuối trận nhưng Vadim Nguyễn vẫn tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương và luôn xuất hiện ở những điểm nóng trên sân.

Vadim Nguyễn sinh ngày 22/2/2005, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Nga. Vadim sở hữu chiều cao 1m75, thuận chân phải thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm.

Vadim Nguyễn hiện có cả quốc tịch Nga và quốc tịch Việt Nam. Nếu tiếp tục thi đấu tốt trong thời gian tới, tài năng trẻ này rất có thể được HLV Kim Sang-sik gọi lên U23 Việt Nam.

Liên quan tới U23 Việt Nam, không lâu sau khi đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đoàn quân đỏ đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng dẫn đầu bảng C.

Dự kiến, lễ bốc thăm giải U23 châu Á 2026 diễn ra vào ngày 2/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là thời khắc, lá thăm may rủi có thể quyết định số phận của các đội bóng ở giải đấu.

Theo kết quả phân định nhóm hạt giống, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 2 cùng các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar. Điều này giúp chúng ta tránh được nhiều đối thủ mạnh ở vòng bảng.

Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á (diễn ra từ ngày 7-25/1/2026 tại Saudi Arabia), U23 Việt Nam sẽ tranh tài ở SEA Games 33 tại Thái Lan với phiên bản U22. Đoàn quân áo đỏ đặt mục tiêu đoạt huy chương vàng thi đấu cống hiến.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn