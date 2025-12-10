Nợ thuế lớn, số phận loạt dự án ‘khủng’ của BMC ở Nghệ An – Hà Tĩnh thế nào?

Mới đây, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 13601/QĐ-TPHCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC (BMC), trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện trạng BMC – Vinh – Plaza - dự án hàng trăm tỷ đồng bị bỏ dở, không có dấu hiệu thi công...

Theo quyết định, BMC bị cưỡng chế do nợ thuế quá 90 ngày, với số tiền nợ lên tới 91,9 tỷ đồng. Biện pháp cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 5/12/2025 và kéo dài trong một năm (đến hết ngày 4/12/2026 - PV).

Doanh nghiệp cũng từng bị nhiều cơ quan thuế tại Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ, Quảng Ngãi… gửi thông báo về tình trạng nợ thuế và chậm nộp kéo dài. Đặc biệt, vào cuối năm 2023, Chi cục Thuế TP. Vinh (Nghệ An) đã đề nghị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu BMC không khắc phục vi phạm khi doanh nghiệp này nợ tiền sử dụng đất hơn 29,3 tỷ đồng; tiền chậm nộp hơn 30,6 tỷ đồng…

Thông báo cưỡng chế: BMC bị áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 5/12/2025 đến 4/12/2026.

Được biết, Công ty BMC (có địa chỉ tại Số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 12/11/2010, do ông Phạm Lê Hùng (sinh năm 1968, ở TP. Hồ Chí Minh) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.

Tại Nghệ An, BMC là chủ của 3 dự án lớn gồm: Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, chung cư cao tầng BMC tại phường Hưng Bình, TP. Vinh; dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu (TP. Vinh) và dự án BMC Cửa Lò Plaza ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Cả 3 dự án này được UBND tỉnh Nghệ An trao chứng nhận đầu tư cho Công ty BMC theo hình thức “trải thảm đỏ” từ những năm 2007 nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Trong đó, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh – Plaza tại phường Quán Bàu, TP. Vinh có tổng diện tích quy hoạch 11.253,3 m2.

Vị trí triển khai dự án nằm trên khu đất "kim cương” tại ngã tư ga Vinh, giao nhau giữa đường Mai Hắc Đế, Phan Bội Châu, Nguyễn Sỹ Sách và đường Lê Lợi, TP. Vinh.

Trước khi chấp thuận cho BMC làm chủ dự án, khu đất này là đất sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, cá nhân, trong đó riêng đất của Hợp tác xã Bình Vinh và Hợp tác xã Xuân Thành quản lý... được thu hồi cho BMC để triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại. Đến nay, sau 16 năm được phê duyệt, nơi đây chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm, hàng rào quây tôn xiêu vẹo theo thời gian, và người dân nơi đây đã đặt cho dự án này với cái tên rất hình tượng "dự án quay tôn".

Cũng án ngự vị trí "đắc địa" tại trung tâm TP. Vinh (thuộc trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP. Vinh cũ), dự Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho BMC làm đầu tư vào tháng 6/2006. Quy mô dự án là xây dựng 2 toà nhà cao 20 và 18 tầng.

Dự án BMC – Việt Trung tại Hà Tĩnh rộng hơn 30 ha nhưng nhiều năm qua vẫn “nằm im”, mặt bằng hoang hóa.

Tháng 2/2009, dự án được bàn giao mặt bằng và được BMC khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào năm 2010.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng dự án này, chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành dự án. Đến năm 2013, khi chủ đầu tư BMC đã xây dựng đến tầng thứ 11 của dãy 2 toà nhà thì bất ngờ dừng lại cho đến nay.

Ngoài 2 dự án trên, ở Nghệ An thì dự án BMC Cửa Lò Plaza (Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò cũ) với diện tích đất hơn 5.000m2 được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2008 đến nay cũng chung cảnh ngộ. Sau thời gian dài không triển khai thực hiện xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thu hồi dự án này.

Tại Hà Tĩnh, BMC là chủ đầu tư dự án Khu du lịch, thương mại và đô thị BMC – Việt Trung quy mô hơn 30 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Dự án được chấp thuận từ năm 2019, kỳ vọng trở thành tổ hợp đô thị – dịch vụ – nghỉ dưỡng lớn nhất khu vực Đồng Lộc.

Tuy nhiên, ghi nhận đến cuối năm 2025 cho thấy dự án gần như “nằm im”, nhiều hạng mục chưa được triển khai, mặt bằng vẫn là bãi đất hoang hóa. Người dân địa phương cho biết, từ sau lễ công bố rầm rộ năm 2019, dự án không có chuyển biến đáng kể.

Chính quyền Hà Tĩnh từng nhiều lần đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục, triển khai theo tiến độ cam kết, nhưng BMC vẫn không khắc phục được tình trạng chậm tiến độ.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn