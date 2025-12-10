Hé lộ chiêu trò trốn thuế của tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng Kim Chung trên phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa là ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, ngụ số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung - và bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960); cùng Nguyễn Thu Nga (SN 1990, ngụ số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - là cháu ruột vợ chồng ông Bình) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng, gây thất thoát thuế nhà nước với số tiền rất lớn.

Công an xác định, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế.

Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12-2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, có nhiều thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình tham gia giúp sức. Trong đó có Nguyễn Thu Nga (là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là 1 trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).

Khám xét nhiều tiệm vàng

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra tiệm vàng Kim Chung (219 Lê Hoàn) cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương (đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Long Tơ (xã Nông Cống)...

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.

