Son Heung-min trở lại Tottenham

Trước thềm trận đấu giữa Tottenham và Slavia Prague, người hâm mộ chủ nhà chào đón Son Heung-min. Cựu đội trưởng Spurs vừa hoàn thành giải đấu ở Mỹ và dành thời gian trở lại London để chính thức nói lời chia tay đội bóng cũ.
"Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Hy vọng các bạn cũng sẽ không quên tôi. Nơi đây luôn là nhà", chân sút người Hàn Quốc phát biểu ngắn gọn.
Son ký hợp đồng với Los Angeles FC sau khi rời Tottenham. Tại giải Nhà nghề Mỹ, cầu thủ sinh năm 1992 chơi ấn tượng với 12 bàn chỉ sau 13 lần ra sân. Son giúp CLB chủ quản vào play-off MLS nhưng dừng bước trước Vancouver Whitecaps ở tứ kết. Báo chí đưa tin một số CLB châu Âu, cụ thể là Serie A, muốn mượn Son trong thời gian ngắn nhưng anh vẫn chưa chốt tương lai.
Trong ngày đón chào huyền thoại trở lại, Tottenham có màn trình diễn tưng bừng để giành 3 điểm tại Champions League.
Spurs vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhờ pha phản lưới của David Zima. Sang hiệp hai, đến lượt Mohamed Kudus tỏa sáng để nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.
Tiền vệ tân binh Xavi Simons cũng kịp ghi dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 từ chấm phạt đền. Sau quãng thời gian bị chỉ trích vì phong độ kém cỏi, cầu thủ người Hà Lan dần tìm lại phong độ và đã góp công vào 3 bàn thắng trong 2 lần ra sân gần nhất cho CLB Bắc London. Tottenham vươn lên thứ 9 ở giai đoạn phân hang và chỉ kém 1 điểm so với vị trí vào thẳng vòng loại trực tiếp Champions League.
