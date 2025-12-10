Thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hàng loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy nhiều mỹ phẩm nhập khẩu do vi phạm về công thức, hồ sơ pháp lý và nguồn gốc.

3 sản phẩm dầu gội, dầu xả suôn mượt và gel tắm dưỡng da của Công ty Vimac bị thu hồi. Ảnh: Internet

Cụ thể, cơ quan này đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 3 sản phẩm gồm: dầu gội, dầu xả suôn mượt và gel tắm dưỡng da của Công ty CP Mỹ phẩm Vimac (Hà Nội) — đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất. Lý do thu hồi là kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Cục đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy một sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín.

Theo quyết định, lô sản phẩm Kem dưỡng da vitamin E Carebeau - Trắng (Carebeau Cream Vitamin E - White), lọ 250g, bị thu hồi trên toàn quốc. Nhãn ghi số tiếp nhận phiếu công bố 135014/20/CBMP-QLD; số lô 561; NSX 08-2024; HSD 08-2027.

Sản phẩm do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín (phường Thượng Cát, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; nhà sản xuất là SB Interlab Co., Ltd (Thái Lan). Lý do thu hồi do công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng; đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy và kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý các vi phạm theo quy định.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động