Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 10/12: Việt Nam đã có 4 HCV

Taekwondo mang về tấm HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp giành được huy chương trong buổi chiều ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

Tính đến 19 giờ ngày 10/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 19 huy chương, trong đó có 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

Đúng như dự đoán ban đầu, Đua thuyền đã trở thành đội tuyển mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã "mở hàng" thành công khi xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung canoeing đôi nữ cự ly 500m.

Ở cuộc đua này, hai vận động viên Việt Nam đã thi đấu ấn tượng, vượt qua các đối thủ mạnh để cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 06 giây.

Tiếp nối thành công của Canoeing, Đội tuyển Taekwondo cũng đã có được huy chương Vàng đầu tiên tại kỳ SEA Games năm nay.

Canoeing mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Các võ sỹ Nguyễn Xuân Thành-Trần Hồ Duy-Lê Trần Kim Uyên-Nguyễn Phan Khánh Hân-Nguyễn Thị Y Bình-Trầm Đăng Khoa đã xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Với tổng điểm 8,060, các võ sỹ của Đoàn Việt Nam đã xếp trên chủ nhà Thái Lan (huy chương Bạc, 7,940 điểm) và Philippines (huy chương Đồng, 7,580 điểm).

Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.

Thành tích này giúp Taekwondo Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ khi đã xuất sắc giành được cả ba màu huy chương trong ngày thì đấu hôm nay 10/12.

Đội tuyển Taekwondo cũng đã hụt tấm huy chương Vàng đáng tiếc sau những tranh cãi về kết quả từ phía trọng tài.

Ở chung kết nội dung quyền biểu diễn tiêu chuẩn nam-nữ, cặp đôi võ sỹ Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc dù mắc 2 lỗi nhưng vẫn thi đấu tốt hơn so với cặp võ sỹ Singapore, những người mắc tới 3 lỗi.

Tuy vậy, các trọng tài lại chấm điểm rất cao cho cặp đôi Singapore với điểm số 8,84-8,50, trong khi cặp vận động viên Việt Nam chỉ đạt 8,50-8,38.

Đến chiều tối nay, Đoàn thể thao Việt Nam cũng đã liên tiếp đón nhận tin vui từ đường đua xanh.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 03 giây 11.

Thành tích này giúp Hưng Nguyên mang về huy chương Vàng đầu tiên cho Đội tuyển Bơi lội Việt Nam, đồng thời bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng đã giành được ở 3 kỳ SEA Games 30, 31 và 32.

Cũng ở nội dung này, vận động viên Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương Đồng với 2 phút 04 giây 19.

Trên đường đua xanh, Việt Nam còn giành thêm huy chương Bạc của Võ Thị Mỹ Tiên nội dung 200m bơi bướm nữ, còn Trần Văn Nguyễn Quốc về thứ 3 ở nội dung bơi 100 m tự do nam.

Không lâu sau đó, vận động viên Nguyễn Văn Dũng của Đội tuyển Bi sắt đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương Vàng thứ 4.

Với thành tích hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam đã tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Thái Lan đã chứng tỏ vị thế của chủ nhà khi liên tiếp gặt thành công để đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan đã giành được tổng cộng 13 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Thái Lan đang tạo ra khoảng cách khá xa so với các đoàn thể thao khác trong cuộc cạnh tranh, cho thấy tham vọng phá kỷ lục về số huy chương Vàng chung cuộc.

Đoàn thể thao Singapore hiện đang đứng ở vị trí thứ ba bảng tổng sắp huy chương với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Theo cập nhật của ban tổ chức, Đoàn thể thao Indonesia xếp thứ tư với 2 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Đoàn Myanmar cũng đã có 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng, để xếp thứ 5; xếp trên Malaysia nhờ số huy chương Bạc nhiều hơn.

Philippines đứng thứ 7 với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.

Các đoàn còn lại là Lào, Timor Leste và Brunei cũng đã có huy chương tại SEA Games./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn