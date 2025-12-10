4 thói quen ăn sáng sai lầm cản trở quá trình giảm cân

Dưới đây là 4 thói quen ăn sáng phổ biến nhưng gây phản tác dụng đối với người đang muốn giảm cân.

Bỏ bữa sáng

Nhiều người cho rằng, nhịn ăn sáng giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Thế nhưng, các nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng trong thời gian dài có thể làm suy giảm khả năng đốt mỡ và khiến cơ thể mệt mỏi.

Nhịn ăn sáng cũng làm tăng hormone ghrelin - hormone kích thích thèm ăn, khiến bạn dễ ăn nhiều hơn vào bữa trưa hoặc tối. Thói quen này còn liên quan đến tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin và rối loạn lipid máu.

Người muốn giảm cân nên duy trì bữa sáng đều đặn, ưu tiên thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh để ổn định đường huyết và kéo dài cảm giác no.

Bữa sáng giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa chuyển hóa năng lượng và ổn định nội tiết

Ăn sáng với thực phẩm nhiều đường

Ngũ cốc ăn liền, bánh ngọt, nước trái cây đóng hộp hay cà phê pha sẵn thường được ưa chuộng vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện và có chỉ số đường huyết cao. Khi tiêu thụ, đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột, khiến cơ thể mệt mỏi, nhanh đói và thèm ăn liên tục.

Bữa sáng nhiều đường còn thúc đẩy tích mỡ nội tạng, tăng nguy cơ kháng insulin và tiểu đường type 2.

Để tốt cho sức khỏe và cân nặng, bạn nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy chọn trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt không đường, sữa chua Hy Lạp, trứng hoặc các nguồn protein lành mạnh.

Thiếu protein trong bữa sáng

Protein là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì khối cơ, tăng sinh nhiệt và hỗ trợ đốt cháy calo. Bữa sáng thiếu protein, chẳng hạn chỉ ăn bánh mì trắng, cháo loãng hoặc mì ăn liền, sẽ khiến cơ thể nhanh đói, dễ tìm đến đồ ăn vặt nhiều calo.

Các nghiên cứu cho thấy, bữa sáng nên cung cấp từ 20-30 g protein để giảm cảm giác đói, giữ đường huyết ổn định và hỗ trợ giảm cân. Protein cũng giúp bảo tồn khối cơ trong quá trình giảm cân, hạn chế tình trạng mất cơ nạc.

Không kiểm soát khẩu phần

Nhiều người tin rằng, thực phẩm “lành mạnh” có thể ăn thoải mái mà không tăng cân. Tuy nhiên, các loại hạt, bơ hoặc ngũ cốc nguyên hạt dù giàu dinh dưỡng nhưng đều có mật độ calo cao. Nếu không kiểm soát lượng ăn, bạn rất dễ tiêu thụ quá mức năng lượng cần thiết.

Nguyên tắc “cân bằng năng lượng” vẫn là yếu tố then chốt trong giảm cân. Ngay cả thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều vẫn có thể gây tăng cân.

Để giảm cân hiệu quả, bạn nên đo lường khẩu phần theo nhu cầu năng lượng của cơ thể. Chẳng hạn, mỗi bữa chỉ dùng 1-2 muỗng bơ đậu phộng, 30 g hạt hoặc nửa chén ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp thêm rau củ và protein để tạo cảm giác no lâu.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV