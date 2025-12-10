Giật mình ngã do còi xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong thương tâm

Trưa 10/12, người phụ nữ bán rau hơn 50 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh (hướng từ vòng xoay Phú Hữu về cảng Phú Hữu), đến gần giao lộ Nguyễn Duy Trinh-đường 980, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh thì loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Cùng lúc này xe đầu kéo kéo rơ-mooc chở container loại 40feet lưu thông phía sau đi tới cán tử vong.

Chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ TNGT.

Một số người dân ở đây cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn mọi người nghe thấy tiếng còi xe lớn và người phụ nữ này bị giật mình sau tiếng còi xe nên loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Vụ va chạm khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh bị ùn ứ.

Người nhà đau đớn khi chứng kiến người thân mất vì tai nạn.

Con đường Nguyễn Duy Trinh là “điểm đen” TNGT khi chỉ trong vài năm trở lại đây hàng chục nạn nhân đã thiệt mạng. Con đường này nhỏ hẹp nhưng lại là tuyến đường huyết mạch ra vào các cảng, lượng phương tiện có tải trọng lớn di chuyển liên tục xen kẽ với xe gắn máy nên tai nạn liên tục xảy ra.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn