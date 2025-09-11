U23 Việt Nam nhận thưởng lớn ở U23 châu Á

U23 Việt Nam đoạt vé dự U23 châu Á với thành tích toàn thắng.

Tối 9/9 trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Yemen với tỉ số 1-0, qua đó chính thức có vé đi tiếp vào VCK U23 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối và dẫn đầu bảng C.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23. Kể từ khi giải đấu mang tên U23 châu Á khởi tranh năm 2016, U23 Việt Nam chưa từng vắng mặt ở vòng chung kết.

Sau trận đấu, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã đại diện lãnh đạo VFF xuống sân chúc mừng, biểu dương thành tích giành vé vào VCK U23 châu Á 2026 của tuyển U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam số tiền 400 triệu đồng với thành tích giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Như vậy, kết thúc vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận về số tiền thưởng 900 triệu đồng (trước đó sau trận thắng U23 Singapore, VFF cũng đã trao thưởng cho U23 Việt Nam 500 triệu đồng).

Trái ngược với màn trình diễn của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các đội bóng còn lại của khu vực Đông Nam Á đã thi đấu không thành công và đều bị loại.

Kết thúc loạt trận vòng loại, trang Metro của Malaysia khen ngợi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: “Với tư cách là trưởng bảng đấu vòng loại của mình, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thi đấu xuất sắc. Họ đều tính toán hợp lý trước các đối thủ, giành những điểm số quan trọng để có mặt ở U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam có màn trình diễn hoàn hảo, toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. HLV Kim Sang-sik ngày càng để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam, đặc biệt vị chiến lược gia người Hàn Quốc này có những chiến thuật rất hợp lý.

Trong khi đó, U23 Thái Lan trải qua nhiều khó khăn hơn, thậm chí có thời điểm họ còn đứng trên bờ vực bị loại. Tuy nhiên, tiểu “Voi chiến” vẫn cho thấy bản lĩnh, ghi bàn ở những thời điểm quan trọng để có mặt ở vòng chung kết”.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn