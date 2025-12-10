Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại SEA Games 33

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) của SEA Games 33, bộ môn jujitsu tranh tài ở 6 trận chung kết ở các hạng cân 62kg nam, 72kg nam, 52kg nữ, 63kg nữ, Duo Show (song đấu) nam - nữ. Trong đó, nội dung Duo Show nữ bước vào tranh tài với màn biểu diễn của Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích. Ở nội dung này, Huy chương Vàng và Huy chương Bạc đều thuộc về chủ nhà Thái Lan.

Phần thi của Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích. Ảnh: CTV

Chia sẻ về bài thi, bài thi, Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích cho biết, luôn muốn mang đến SEA Games 33 những nội dung mới mẻ, hấp dẫn và mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Trong hôm nay, vận động viên Việt Nam sẽ còn tranh tài tại nhiều bộ môn khác với khả năng tranh chấp huy chương cao nên thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ còn tăng hơn nữa.

Cũng trong sáng 10/12, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) Vath Chamroeun, đã gửi thư đến Ban tổ chức, xác nhận quyết định rút khỏi Đại hội. Lý do được nêu ra là căng thẳng chính trị giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như yêu cầu từ phía gia đình các vận động viên.

Trong thư, ông Chamroeun bày tỏ sự tiếc nuối với sự việc này, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo trên tinh thần thể thao cao thượng của Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) và Ban tổ chức SEA Games 33 (THASOC) dành cho đoàn thể thao Campuchia những ngày qua.

Tại SEA Games 33, Campuchia dự định tham gia 21 môn. Nhưng ngày 26/11, NOCC gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và THASOC để thông báo bỏ bớt 8 môn, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu. Một ngày sau, Campuchia rút lui thêm khỏi môn bóng chuyền. Việc này khiến Ban tổ chức SEA Games phải điều chỉnh lại môn bóng đá nam, bằng cách chuyển Singapore từ bảng C sang bảng A thay thế.

