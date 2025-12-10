Amazon và Google bắt tay ra mắt dịch vụ mạng đa đám mây tốc độ cao

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ tại một trung tâm phân phối ở North Las Vegas, Nevada. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây Amazon và Google đã giới thiệu dịch vụ mạng đa đám mây được phát triển chung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối đáng tin cậy.

Sáng kiến này sẽ cho phép khách hàng thiết lập các liên kết riêng tư, tốc độ cao giữa nền tảng máy tính của hai công ty chỉ trong vài phút, thay vì vài tuần.

Dịch vụ mới kết hợp Interconnect–đa đám mây của AWS với Cross-Cloud Interconnect của Google Cloud để cải thiện khả năng tương tác mạng.

Phó Chủ tịch dịch vụ mạng tại AWS, ông Robert Kennedy cho biết: "Sự hợp tác giữa AWS và Google Cloud cho thấy sự thay đổi cơ bản trong kết nối đa đám mây".

Về phần mình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mạng lưới đám mây tại Google Cloud, ông Rob Enns, cho biết mạng lưới chung này nhằm giúp khách hàng dễ dàng di chuyển dữ liệu và ứng dụng giữa các đám mây hơn.

Dịch vụ mới được ra mắt hơn 1 tháng sau sự cố AWS vào ngày 20/10, làm gián đoạn hàng nghìn trang web trên toàn thế giới, khiến một số ứng dụng phổ biến nhất trên internet, như Snapchat và Reddit, phải ngừng hoạt động. Theo công ty phân tích Parametrix, sự cố này sẽ khiến các công ty Mỹ thiệt hại từ 500 - 650 triệu USD.

Tác giả: Bích Liên

Nguồn tin: bnews.vn