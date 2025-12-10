Nữ sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng

Theo thông tin mà Phóng viên Báo Công lý có được, vào tối 9/12, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 1 phút, quay lại cảnh các em nhỏ đánh nhau ở bờ kè suối Đaklop, xã Kbang, Gia Lai.

Theo báo cáo của Trường THPT Lương Thế Vinh, sự việc xảy ra vào ngày 5/12/2025. Em N.T.K.N (học lớp 10A2, Trường THPT Lương Thế Vinh) bị một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang đánh hội đồng tại khu vực bờ kè suối Đaklop, xã Kbang, cách Trường THPT Lương Thế Vinh khoảng 800m.

Trong nhóm học sinh có mặt, đã có người quay video chuyển cho dì của học sinh N. và người dì có tên "Diễm Hương" trên mạng xã hội facebook đưa lên vào tối 9/12.

Học sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng ngoài trường học. (Ảnh cắt từ clip).

Phía giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ qua điện thoại cho phụ huynh và cử học sinh đến trực tiếp nhà em N. (ngày 8/12) để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không gặp được.

Sau khi có hình ảnh học sinh đánh nhau trên mạng xã hội, nhà trường tìm hiểu mới biết sự việc, thời điểm em N. (lớp 9 Trường THCS Lê Hồng Phong) và các em học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm biết nhau và có xích mích qua lại. Khi em N. vào lớp 10, các em lại tiếp tục mâu thuẫn và xảy ra vụ đánh nhau.

Hiện Trường THPT Lương Thế Vinh đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Gia Lai, UBND xã Kbang.

Sáng 10/12, PV Báo Công lý đã liên hệ qua điện thoại với Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để tìm hiểu sự việc nhưng nữ lãnh đạo trường này cho biết, đang bận làm việc với Công an.

Trước đó, trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12, trên địa bàn phường Thống Nhất, Gia Lai cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ bạo lực học đường ở cấp THCS khiến dư luận quan tâm.

