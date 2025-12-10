Cầu thủ Đặng Văn Lắm cưới

Đặng Văn Lắm và Khánh Ly về chung nhà vào ngày 10/12.

Trưa 10/12, trên story Facebook cá nhân, bà xã của cầu thủ Đặng Văn Lắm đăng video ghi lại khoảnh khắc vui nhộn cùng chồng khi đang trên xe rước dâu. Trong clip, cô dâu Khánh Ly diện chiếc váy cưới bồng bềnh, nở nụ cười hạnh phúc.

Thông tin về hôn lễ đã được cựu tiền vệ sinh năm 1999 chia sẻ cách đây 2 ngày trên trang cá nhân có 40.000 người theo dõi. Dưới bài đăng, những người theo dõi và bạn bè cùng để lại lời chúc mừng đến đôi trẻ.

Đêm trước đám cưới, Văn Lắm chia sẻ hình ảnh về khung cảnh hôn trường nhà trai tại Mỹ Sơn, Đô Lương cũ. Bối cảnh được trang hoàng với hoa tươi và những chùm đèn pha lê lấp lánh, với tông màu chủ đạo trắng và xanh.

Hồi cuối tháng 5, Đặng Văn Lắm đã có màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái Khánh Ly. Trong bức ảnh, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nửa kia của cầu thủ sinh năm 1999 khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. "Cảm ơn em", anh viết và gắn thẻ tên bạn gái.

Cả Văn Lắm và Khánh Ly đều khá kín tiếng trên mạng xã hội, ít công khai hình ảnh về chuyện tình cảm trước khi có tin hẹn hò.

Tiền vệ sinh năm 1999 trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh cũng ghập ghềnh khi gặp chấn thương liên tiếp, chủ yếu ngồi ghế dự bị trong 5 năm chơi cho đội một Sông Lam Nghệ An (2020-2024).

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của anh cho đến nay là bàn thắng để đời vào lưới Hà Nội FC tại vòng 5 V.League 2020 - cú sút xa ở phút 57 giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 ngay tại Hàng Đẫy.

Mùa giải 2024-2025, Văn Lắm đầu quân cho CLB Quảng Nam tại V.League 1, thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Hiện tại, anh chơi cho CLB Công an TP.HCM ở V.League 1. Văn Lắm thể hiện tinh thần bền bỉ, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất.

