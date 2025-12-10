Nhìn sặc sỡ như "đồ hàng" nhưng đây lại là món ngon đặc biệt, nhiều người săn lùng: Vị bùi béo đặc trưng, giá thành cực rẻ

Món đặc sản “nhỏ mà có võ”

Nhắc đến biển Việt Nam, người ta thường nghĩ đến những mẻ hải sản tươi rói, từ cá tôm, cua ghẹ cho đến vô vàn loại ốc ngon nức tiếng. Nhưng bên cạnh những đĩa ốc to tròn, thịt giòn dai quen thuộc, vẫn có một món ốc độc lạ khiến thực khách vừa tò mò vừa… thử thách bản thân. Đó chính là món ốc ruốc - những con ốc bé chỉ bằng chiếc cúc áo nhưng lại mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể lầm tưởng đây chỉ là những vỏ ốc nhỏ xinh, màu sắc bắt mắt, phù hợp để nhặt về làm đồ trang trí. Thế nhưng, ruột ốc dù chỉ nhỏ bằng đầu tăm lại có vị béo ngậy, bùi nhẹ và thơm. Với những ai lớn lên ở dải đất miền Trung, ốc ruốc không đơn thuần là món ăn mà còn là hương vị tuổi thơ gắn với những buổi chiều tụ tập bên thau ốc nóng hổi.

Loại ốc này được gọi bằng hai cái tên quen thuộc: ốc ruốc hoặc ốc lể. Kích thước khiêm tốn khiến việc cầm chúng trên đầu ngón tay cũng là thử thách. Chính vì nhỏ xíu như vậy, quá trình ăn ốc ruốc trở thành một thú vui đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và đôi chút… khéo tay.

Mùa ốc ruốc thường bắt đầu sau Tết và kéo dài đến khoảng tháng 6 âm lịch. Không xuất hiện quanh năm nên cứ vào mùa, chỉ cần dạo qua chợ hoặc những con đường gần biển, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp mùi thơm của những thau ốc xào cay nồng, quyến rũ từ các quán hàng. Trên mạng xã hội, các diễn đàn ăn uống cũng rộn ràng không kém, đâu đâu cũng là những bài khoe món, chia sẻ trải nghiệm hoặc tìm nơi bán “đặc sản siêu nhỏ này”.

Vừa rẻ vừa vui nhờ 1 trải nghiệm “dân dã”

Ốc ruốc có giá rẻ hơn nhiều những loại ốc khác, thường được bán theo lon. Ốc cỡ to giá tới 60.000 - 70.000 đồng một lon, ốc vừa khoảng 40.000 - 50.000 đồng một lon. Còn lon đầy ắp ốc nhỏ có giá 15.000 - 30.000 đồng.

Điều đặc biệt ở ốc ruốc không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở cách ăn. Thay vì dùng tăm sắt hay kim như khi ăn các loại ốc lớn, người ta phải dùng gai chanh, gai bưởi hoặc gai hồng quân để lể mới đúng “chuẩn bài”. Dụng cụ tưởng chừng đơn sơ này lại giúp lấy phần thịt ốc một cách trọn vẹn, tránh bị đứt đoạn, điều mà người “mới tập lể” thường dễ gặp phải.

Dù nhỏ bé, ốc ruốc được chế biến khá công phu. Thay vì luộc đơn giản, người bán thường xào ốc với sả ớt, sa tế hoặc các loại gia vị đậm đà để kích thích hương vị. Vì thịt ốc ít, người nấu càng phải khéo để giữ nguyên độ giòn, độ ngọt tự nhiên và không để ốc teo lại. Chỉ cần đưa vào miệng, bạn sẽ cảm nhận rõ vị mặn mòi của biển hòa quyện cùng chút cay nồng đặc trưng.

Thưởng thức ốc ruốc cũng có nhiều kiểu: Người thích lể từng con thật chậm, để vị béo mặn cay thấm dần nơi đầu lưỡi. Có người lại kiên trì khều cả chục con rồi mới đưa vào miệng cho “đã”. Dù chọn cách nào, cảm giác ngồi bên thau ốc, vừa lể vừa trò chuyện rôm rả với bạn bè, chắc chắn là điều khiến món ăn này trở nên hấp dẫn.

Tất nhiên, không phải ai cũng mê ốc ruốc. Với một số người, việc lể ốc quá lâu và tốn công khiến họ nhanh nản. Nhưng với những người yêu thích sự tỉ mẩn, hoặc muốn tìm lại một phần ký ức tuổi thơ, ốc ruốc lại là món ăn “nhỏ mà có võ”.

Nó vừa cuốn, vừa vui, mà càng ăn càng thấy buồn miệng, hợp nhất là trong những buổi chiều rảnh rỗi, ngồi lai rai cùng hội bạn, đôi khi… hết cả ngày lúc nào chẳng hay.

Những đối tượng nên hạn chế hoặc tránh ăn ốc

1. Người bị tiểu đường, bệnh thận hoặc huyết áp cao

Ốc là thực phẩm có hàm lượng natri khá lớn. Với những người mắc các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp hay suy thận, việc nạp nhiều natri có thể khiến triệu chứng trầm trọng hơn. Vì vậy, nhóm đối tượng này nên cân nhắc kỹ trước khi ăn ốc để tránh làm bệnh tiến triển xấu.

2. Người đang ho hoặc mắc hen suyễn

Hải sản – đặc biệt là cua và ốc – có thể kích thích cơn ho, gây khó thở hoặc khiến tình trạng hen trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đang gặp vấn đề về đường hô hấp, tốt nhất nên tạm thời kiêng các món ốc để bảo vệ sức khỏe.

3. Phụ nữ mang thai và mẹ đang cho con bú

Ốc có tính hàn, dễ gây lạnh bụng, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. Với phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bú, nhất là những người có hệ tiêu hóa yếu, việc ăn ốc quá nhiều có thể dẫn đến khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, hãy hạn chế và chỉ ăn khi cơ thể thực sự phù hợp.

4. Người bị gout (gút, thống phong) hoặc viêm khớp

Ốc chứa lượng đạm và canxi cao. Với người mắc bệnh gout, việc ăn các thực phẩm giàu đạm có thể làm tăng lượng axit uric trong máu, gây ra những cơn đau nhức dữ dội. Nếu kéo dài, các tinh thể urat sẽ tích tụ trong khớp, khiến bệnh nặng hơn. Vì vậy, bệnh nhân gout nên tránh đưa ốc vào thực đơn hằng ngày.

5. Người có cơ địa dị ứng

Những ai từng bị dị ứng với hải sản cần đặc biệt thận trọng khi ăn ốc. Nếu muốn thử, nên bắt đầu với lượng rất nhỏ và theo dõi phản ứng cơ thể. Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay, ngứa, buồn nôn hay khó chịu chỉ sau vài phút đến vài giờ, cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế kiểm tra. Với những người dị ứng nặng, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn là điều cần thiết.

