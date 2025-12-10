Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện chiến đấu có nhiều chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, cơ quan, đơn vị giữ vững ổn định, phát triển vững chắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và được Quân khu 4 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng "Cờ thi đua" trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Năm 2026, Đảng uỷ Quân sự tỉnh xác định phương hướng lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, tham mưu lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh "tinh, gọn, mạnh" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2026, tạo sự đột phá về nâng cao chất lượng thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An là địa bàn trọng điểm của Quân khu 4 đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm công tác nắm chắc tình hình ngoại biên; khắc phục hậu quả thiên tai đặc biệt là tại các xã khu vực biên giới, vùng sâu; chủ động trong công tác huấn luyện, tuyển quân; sửa chữa các cột mốc biên giới bị hư hỏng; giúp dân khu vực biên giới phát triển kinh tế...

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu

Trao đổi bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 4 đề nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh bám sát tình hình, tham mưu kịp thời cho Tỉnh uỷ, Quân khu các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn ngay từ đầu nhiệm kỳ; tham mưu xây dựng trụ sở cho các Ban Chỉ huy Quân sự xã; tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng...

Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ trong năm 2025; đồng thời đề nghị Đảng uỷ nhận diện rõ các hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục gắn với các mục tiêu của năm 2026 để triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, định hướng lãnh đạo năm 2026, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh nhận diện rõ bối cảnh, tình hình; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Lực lượng vũ trang phải gắn triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để giải quyết kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ. Tham mưu kịp thời cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Quân khu 4 các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng với quan điểm phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, gắn bó mật thiết với nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phối hợp giới thiệu cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia HĐND cấp xã, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng cơ cấu.

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, lực lượng vũ trang phải chủ động ứng phó với thiên tai, tích cực phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lũ gây ra, cứu hộ cứu nạn bảo đảm an toàn. Bí thư Tỉnh uỷ , Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nguyễn Khắc Thận cũng đề nghị Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống. Bên cạnh đó, lãnh đạo tham mưu, triển khai hiệu quả các Nghị quyết, đề án được thông qua; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh "tinh, gọn, mạnh" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn