Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường ở Nghệ An

Xác định mỗi người dân, mỗi mô hình sản xuất đều là một “thông điệp” quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, Nghệ An kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, bắt đầu từ những hành động thiết thực nhất. Đây được xem là bước đi ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và huy động sức mạnh tập thể trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững.

Trước thực trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, tỉnh Nghệ An phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Nghệ An cũng là một trong những địa phương đầu tiên triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. Chỉ hai ngày sau khi Nghị quyết 394/NQ-CP được ban hành (ngày 03/12/2025), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 13611/UBND-NN để quán triệt và triển khai tới tất cả các cấp, ngành.

Thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải tại đô thị và nông thôn, đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và mục tiêu phát triển bền vững. Trong thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều phong trào thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nổi bật với một loạt mô hình bảo vệ môi trường như: Sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp, phong trào “Đường quê sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phong trào “Sạch từ nhà ra ngõ”.

Đặc biệt, dự án “Tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải góp phần giảm phát thải khí nhà kính” đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp hình thành nhiều mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ vi sinh.

Song song với đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng triển khai nhiều mô hình kinh tế gắn với bảo vệ môi trường như phát triển nông nghiệp hữu cơ, mô hình giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tuần hoàn…

Theo Nghị quyết 394/NQ-CP, đến năm 2030, các mục tiêu quan trọng được đặt ra gồm: 100% phường, xã tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ sinh môi trường; 100% địa phương thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Bố trí đầy đủ điểm tập kết, thu gom rác thải đạt chuẩn, chấm dứt tình trạng đổ, đốt rác trái quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền, quán triệt và gương mẫu tham gia phong trào. 95% rác thải đô thị và 90% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý đúng quy định. Tỷ lệ rác thải xử lý bằng chôn lấp trực tiếp giảm còn dưới 50%. Trên 50% bãi chôn lấp không hợp vệ sinh được cải tạo, phục hồi; xóa bỏ “điểm đen” ô nhiễm.

Để phong trào triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và chính quyền cấp xã, phường. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, hướng dẫn, theo dõi và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Những chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của tỉnh thể hiện cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường và xây dựng không gian sống an toàn, lành mạnh. Từ công tác tuyên truyền, vận động, đến triển khai các chương trình, dự án kiểm soát ô nhiễm và phục hồi hệ sinh thái, Nghệ An đang cho thấy vai trò tiên phong trong công cuộc gìn giữ môi trường.

Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển xanh - sạch - bền vững, tạo nền tảng cho tương lai ổn định và chất lượng hơn.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn