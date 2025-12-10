Campuchia rút khỏi SEA Games 33

Đoàn thể thao Campuchia gồm 137 thành viên, ở 12 môn, đã rút lui do lo ngại căng thẳng leo thang ở biên giới với Thái Lan - nước chủ nhà SEA Games 33.

"Các quan chức cấp cao Campuchia cảnh báo đoàn nên cân nhắc rút lui", bài viết trên báo Thái Lan Siam Sport có đoạn. "Campuchia lo ngại rằng căng thẳng có thể lan rộng và ảnh hưởng đến sự an toàn của các thành viên, bao gồm cả lúc trở về".

Báo Thái cũng cho biết Đoàn thể thao Campuchia cho biết rất ấn tượng trước sự nồng ấm của và hiếu khách của Thái Lan. Dự kiến, thư rút lui chính thức sẽ được gửi đến Ban tổ chức SEA Games 33 vào lúc 11h hôm nay 10/12.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân Rajamangal ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia căng thẳng sau những tranh chấp ở biên giới hai nước từ tháng 7. Điều này tạo nên cuộc tranh luận của người dân Campuchia, trong đó nhiều người cho rằng không nên tham dự SEA Games 33 để đảm bảo an toàn cho VĐV.

Campuchia ban đầu dự kiến tham gia 21 môn. Nhưng ngày 26/11, Ủy ban Olympic nước này (NOCC) gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33, để thông báo bỏ 8 môn, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu. Một ngày sau, họ thông báo rút thêm khỏi môn bóng chuyền.

Việc Campuchia rút lui khiến Ban tổ chức SEA Games phải điều chỉnh lại môn bóng đá nam. Theo đó, Singapore từ bảng C được chuyển sang bảng A thay thế.

12 môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Số VĐV là 110 người.

Căng thẳng gia tăng vào hôm 7/12, sau khi quân đội Campuchia và Thái Lan tiếp tục đấu súng dọc biên giới tranh chấp, ở phía Đông Bắc Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển bơi, taekwondo và ju-jitsu vẫn đến Thái Lan vào sáng 8/12. Sau đó, các thành viên đã tham gia lễ thượng cờ vào chiều cùng ngày, và khai mạc vào tối qua.

Việc Campuchia rút lui nằm trong dự trù của Ban tổ chức SEA Games 33. Sáng 8/12, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani cho biết đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản. "Nếu các VĐV và quan chức Campuchia đến theo đúng lịch trình ban đầu, Thái Lan sẽ tăng cường gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với kế hoạch để đảm bảo an ninh tối đa. Trường hợp họ quyết định không tham gia, chúng tôi sẽ chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp", ông nói với báo Thái Lan Thairath.

Ban tổ chức sẽ phải gấp rút thay đổi ở các môn thi đấu từ sáng nay, gồm bơi, ju-jitsu, taekwondo và thể dục dụng cụ.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net