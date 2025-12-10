Huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33

Watcharakul Limjittrakorn là chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games năm nay.

Trong phần thi chung kết, Watcharakul ghi dấu ấn mạnh mẽ với những động tác dứt khoát, độ khó cao và khả năng kiểm soát nhịp điệu vượt trội. Cô vượt qua hai đối thủ đến từ Singapore và Lào một cách thuyết phục, qua đó đưa chủ nhà tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Tấm HCV là cú hích quan trọng cho thể thao Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh họ đặt mục tiêu thống trị kỳ SEA Games trên sân nhà. Taekwondo là một trong những thế mạnh của người Thái, và thành công sớm ở nội dung quyền giúp họ củng cố niềm tin vào chiến dịch giành vàng.

Về phía Việt Nam, tuyển taekwondo bước vào ngày thi đấu với nhiều kỳ vọng khi có tới 6 nội dung quyền (poomsae) tranh tài, các trận chung kết diễn ra vào lúc 14h. Đây là nội dung mà Việt Nam từng thắng lớn ở SEA Games 2023 với hai tấm HCV.

Dù vậy, nội dung taekwondo quyền vốn chịu sự ảnh hưởng của yếu tố cảm tính trong chấm điểm, nên cuộc cạnh tranh khó lường hơn. Lợi thế sân nhà cũng giúp Thái Lan sở hữu dàn VĐV mạnh, khiến tham vọng của Việt Nam bị đặt nhiều thử thách.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam thể hiện quyết tâm rất lớn trong ngày ra quân. Người hâm mộ chờ đợi buổi chiều nay sẽ mang về tín hiệu tích cực đầu tiên, mở màn hành trình săn vàng của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn