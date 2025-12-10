Người đàn ông tử vong sau khi uống chanh muối liều cao để "hạ huyết áp"

Mới đây, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Phương Đông, đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ đến khám vì tình trạng tăng huyết áp nhiều năm.

Trong quá trình thăm khám, nữ bệnh nhân kể lại câu chuyện đầy đau xót về người con trai 47 tuổi, cũng mắc tăng huyết áp, nhưng đã tử vong sau khi tự ý bỏ thuốc điều trị để làm theo lời khuyên dân gian.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, cả gia đình đều có tiền sử tăng huyết áp. Người con trai đã được chẩn đoán bệnh nhiều năm và luôn uống thuốc đều đặn theo chỉ định bác sĩ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh nghe theo lời mách bảo rằng “uống thuốc nhiều hại người”, “tốt nhất nên dừng thuốc để cơ thể tự chữa lành”. Anh đã tham gia hội nhóm uống chanh muối liều cao và phơi nắng để “đào thải độc tố, đưa huyết áp về bình thường”.

Dù người mẹ nhiều lần khuyên ngăn, bệnh nhân nam vẫn tự ý dừng toàn bộ thuốc điều trị, thay vào đó uống chanh muối đậm đặc mỗi ngày và phơi nắng vào buổi trưa với hy vọng “ra mồ hôi để hạ áp”.

Nhiều người tin uống chanh muối liều cao có thể hạ huyết áp và đào thải độc tố.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày áp dụng phương pháp truyền miệng này, trong lúc đang phơi nắng, người đàn ông bất ngờ ngã quỵ và tử vong. Kết luận sơ bộ cho thấy nguyên nhân nhiều khả năng là do cơn tăng huyết áp kịch phát dẫn đến vỡ mạch máu não.

Đừng bao giờ tự ý bỏ thuốc huyết áp

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh nhấn mạnh: “Tăng huyết áp là bệnh mạn tính. Khi đã được chẩn đoán, bệnh nhân buộc phải dùng thuốc suốt đời theo đúng chỉ định. Việc tự ý ngừng thuốc đột ngột có thể gây ra hiện tượng ‘bùng phát huyết áp’, khiến huyết áp tăng vọt và dẫn tới những biến chứng cực kỳ nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, vỡ mạch máu não”.

Theo bác sĩ, rất nhiều bệnh nhân chủ quan hoặc nghe theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp người đàn ông 47 tuổi là một minh chứng điển hình cho sự nguy hiểm của việc từ chối điều trị y khoa.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh đang tư vấn cho bệnh nhân.

Vì sao bỏ thuốc lại gây “bùng phát huyết áp”?

Thuốc hạ áp giúp giữ huyết áp ở mức ổn định bằng cách điều chỉnh giãn mạch, giảm sức cản ngoại biên hoặc giảm nhịp tim tùy loại thuốc. Khi bệnh nhân uống thuốc đều đặn, cơ thể quen với trạng thái ổn định đó. Nếu dừng thuốc đột ngột, mạch máu co lại rất nhanh; huyết áp tăng vọt không kiểm soát; tim phải làm việc quá mức; nguy cơ vỡ mạch máu não, nhồi máu cơ tim tăng đột biến.

Đây chính là “hiện tượng bùng phát huyết áp” – một trong những tình huống cấp cứu tim mạch nguy hiểm nhất.

Ngoài việc dừng thuốc đột ngột, chế độ “tự chữa bệnh” mà bệnh nhân nam áp dụng còn khiến tình trạng nặng trầm trọng hơn.

Chanh muối có hàm lượng muối rất cao. Với bệnh nhân tăng huyết áp, việc nạp nhiều muối khiến huyết áp càng tăng mạnh do:

- Giữ nước trong cơ thể

- Làm tim phải bơm máu mạnh hơn

- Tăng áp lực lên thành mạch

Uống chanh muối đậm đặc liên tục trong nhiều ngày làm huyết áp tăng nhanh, dễ gây phù, chóng mặt, thậm chí rối loạn nhịp tim. Theo bác sĩ Mạnh, phơi nắng gắt còn gây mất nước, tăng nhịp tim. Khi các yếu tố này kết hợp với tình trạng ngừng thuốc, hiệu ứng “cộng hưởng” xảy ra: huyết áp có thể tăng lên mức “kịch trần”, làm vỡ mạch máu não hoặc gây đột quỵ ngay lập tức, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh khuyến cáo:

- Tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc, kể cả khi cảm thấy khỏe.

- Không thử các mẹo truyền miệng, detox cơ thể, uống chanh muối, phơi nắng, nhịn ăn… để “hạ áp”.

- Tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ tim mạch.

- Duy trì lối sống lành mạnh: giảm muối, tập thể dục nhẹ, ngủ đủ, tránh stress.

- Khi có triệu chứng bất thường như đau đầu dữ dội, chóng mặt, yếu nửa người… cần đến viện ngay lập tức.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn