Cặp đôi ngang nhiên 'làm chuyện riêng' giữa phố khiến ai nấy đều khó hiểu

Video được một người dân ghi lại cảnh một cặp đôi ngang nhiên dừng xe máy ngay giữa làn đường, vô tư trò chuyện, người đàn ông còn nằm lên xe máy rất thoải mái dù có nhiều phương tiện đi qua. Tuy nhiên, cả hai vẫn không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng, tiếp tục đứng trò chuyện ngay trên phần đường dành cho xe đang chạy.

Video: Hóng Hớt Đường Phố / Facebook

Khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức khiến dân tình "dậy sóng". Ai nấy đều bất bình trước hành động này của đôi nam nữ trung niên. Đây không chỉ là hành vi vi phạm luật an toàn giao thông mà còn thể hiện sự thiếu ý thức của cặp đôi, bởi chỉ cần một chiếc xe phía sau không kịp xử lý, tai nạn rất dễ xảy ra, gây nguy hiểm cho chính đôi nam nữ và những người xung quanh.

Tác giả: Trường Hân (t/h)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn