Rơi máy bay vận tải quân sự ở Nga, toàn bộ tổ lái thiệt mạng

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga khẳng định không có người sống sót trong vụ rơi máy bay quân sự này.

Ủy ban Điều tra cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến quy định chuẩn bị chuyến bay. Thông báo của ủy ban nêu rõ trong chuyến bay thử nghiệm ngày 9/12, một chiếc AN-22 đã rơi gần làng Ivankovo thuộc tỉnh Ivanovo, cách Moskva khoảng 200 km về phía Đông. Tất cả thành viên tổ lái trên khoang đều thiệt mạng. Cơ quan này không nêu rõ số người trên máy bay, song theo hãng tin TASS, có 7 thành viên tổ lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay chuyến bay được tiến hành sau khi công tác sửa chữa được hoàn thành.

Hiện không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: baotintuc.vn