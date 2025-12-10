Linh cữu Thương Tín được đưa đi an tang, con gái thất thần

Đúng 15h30 ngày 10/12, lễ động quan và đưa linh cữu nam nghệ sĩ Thương Tín đi an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa) đã được diễn ra. Đám tang của Thương Tín diễn ra riêng tư, không ồn ào. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu trên tờ Tiền Phong, gia đình nam nghệ sĩ hạn chế nhận vòng hoa, không cho phép livestream trên các nền tảng mạng xã hội, giữ sự riêng tư.

Tuy nhiên, là nghệ sĩ hiếm hoi có mặt ở Phan Rang, thân thiết với gia đình Thương Tín có mặt từ sớm để đưa tiễn đàn anh chặng đường cuối, nhạc sĩ Tô Hiếu vừa đăng tải một clip ngắn về đám tang nam nghệ: "Tiễn biệt anh, một huyền thoại điện ảnh Việt Nam", nhạc sĩ Tô Hiếu viết. Trong clip, con gái 12 tuổi của Thương Tín gương mặt thất thần vẫn gắng gượng chu toàn cho cha về nơi yên nghỉ.

Trước đó, tâm sự trên tờ Ngôi sao, em gái tài tử màn ảnh một thời cũng chia sẻ cảm xúc đau buồn khi anh qua đời đột ngột. Chị Hạnh cho biết vẫn chưa thể tin anh trai đã không còn. Khi anh mất, gia đình giấu mẹ nhưng sau đó bà tự biết. Mẹ Thương Tín năm nay đã 90 tuổi và bị lẫn khá nặng.

Linh cữu Thương Tín được đưa đi an táng, con gái gương mặt thất thần.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời đột ngột vào tối ngày 8/12 tại nhà mẹ đẻ ở Phan Rang. Sự ra đi bất ngờ của ông khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Do nam nghệ sĩ ra đi ở quê nhà nên đám tang vắng sự xuất hiện của giới nghệ sĩ.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang và có đam mê nghệ thuật từ sớm. 13 tuổi, ông đã đi theo các gánh hát. Sau khi học tại Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, ông gia nhập nhiều đoàn kịch lớn và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên sân khấu.

Từ thập niên 1980, Thương Tín chuyển sang điện ảnh và trở thành một trong những tài tử nổi bật nhất màn bạc Việt Nam, ghi dấu với các vai như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn và Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp... Không chỉ tài năng, Thương Tín còn đào hoa, ông có tới 4 người vợ và nhiều cuộc tình.

