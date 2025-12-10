Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh: N.TRẦN

Cụ thể, tại Quyết định số 2669, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân kinh tế đối ngoại và cử nhân luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi được điều động về Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh...

Ngày 28-11, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 2667 ngày 9-12, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

