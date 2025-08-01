Sao trẻ U23 Việt Nam nguy cơ lỡ hẹn SEA Games 33

Bùi Vĩ Hào nguy cơ lỡ hẹn SEA Games 33 vì chấn thương.

Bùi Vĩ Hào không may dính chấn thương nặng ở buổi tập của CLB Bình Dương (nay là Becamex TPHCM) trước trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024/25. Cầu thủ này sau đó phải lên bàn phẫu thuật và bỏ lỡ giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, cũng như vòng loại U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, dù đã trở lại luyện tập nhưng Bùi Vĩ Hào sẽ không thể cùng Becamex TPHCM thi đấu giai đoạn lượt đi tại V-League 2025/26, khi không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng Sài thành.

Có lẽ, HLV Anh Đức cùng Ban huấn luyện CLB Becamex TPHCM có những tính toán riêng nhằm đảm bảo sức khỏe của cậu học trò và nhiều khả năng sẽ chỉ đăng ký Vĩ Hào ở giai đoạn hai của giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Việc Vĩ Hào không được ra sân thi đấu ở giải VĐQG sẽ ảnh hưởng lớn tới chân sút trẻ. Cụ thể, với thời gian dài không được thi đấu, Vĩ Hào rất khó được triệu tập lên U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm 2025 và vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2026 vì không đảm bảo thể lực và phong độ.

Ngoài Vĩ Hào, tuyển thủ Hồ Tấn Tài cũng không góp mặt trong danh sách đăng ký của Becamex TPHCM dù đã bình phục chấn thương nên cũng rất khó góp mặt ở đội tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới, khi đoàn quân áo đỏ có hai trận so tài với Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nếu thi đấu tốt ở giai đoạn hai V-League, Tấn Tài và Bùi Vĩ Hào có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup trên sân nhà.

Tác giả: Tâm Phúc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn