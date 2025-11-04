Nghệ An: Mưa kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc

Ngày 3/11, trên tuyến đường Quốc lộ 7C đoạn nối từ Quốc lộ 7 qua xã Vân Du (Nghệ An) xảy ra sạt lở, đất đá lớn lăn xuống lòng đường. Người dân cho biết, việc sạt lở xảy ra gần chiều tối, đất đá từ ven đồi bất ngờ sạt tràn xuống đường.

Thời điểm này, người tham gia giao thông, điều khiển phương tiện lưu thông qua đoạn đường này cần hết sức lưu ý tránh xảy ra tai nạn. Hiện lực lượng chức năng cũng đã thực hiện việc xử lý phần đất đá sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến.

Sạt lở đất đá xuống lòng đường Quốc lộ 7C vào chiều tối 3/11.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Quốc lộ 46C đoạn qua xã Kim Bảng, từ chiều 2/11, Sở Xây dựng Nghệ An đã thực hiện việc tạm cấm đường, để khắc phục.

Theo ghi nhận, phần ta luy âm bị sạt lở xuống sông Lam, một phần lòng đường, móng đã bị sạt lở chỉ còn trơ lại mảng nhựa mặt đường. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiến hành tạm cấm đường, dùng máy móc khắc phục sự cố.

Trên tuyến Quốc lộ 7, tại Km 153 +800m thuộc địa phận xã Tương Dương và km 207+300m thuộc địa phận xã Nậm Cắn cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Đất đá từ đồi sạt lở xuống mặt đường, khiến việc lưu thông trên tuyến khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sạt lở ta luy âm trên tuyến Quốc lộ 46C.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến đường đã tiến hành dọn dẹp, lắp đặt biển cảnh báo và phân luồng để các phương tiện lưu thông an toàn. Đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường, huy động máy móc để tiến hành khắc phục.

Cung đường liên xã qua địa bàn bản Lin Khưởng, xã Tri Lễ (Nghệ An) hiện cũng bị đất đá sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng. Khối lượng đất đá từ đồi sạt xuống vùi lấp một đoạn đường, khiến cho việc lưu thông hết sức khó khăn.

Người dân địa phương, đặc biệt các giáo viên thường xuyên lưu thông trên tuyến để vào trường dạy học cho biết, đoạn đường này thường xuyên sạt lở mỗi dịp mưa lớn, mưa kéo dài. Chính quyền cũng dùng máy móc san gạt, khắc phục kịp thời để bảo đảm lưu thông. Tuy nhiên với thời tiết mưa kéo dài việc lưu thông qua đoạn đường này rất nguy hiểm.

Sạt lở đường liên xã tại địa bàn xã Tri Lễ.

Chủ tịch xã Tri Lễ Lô Minh Điệp thông tin, ngoài đoạn đang sạt lở, cung đường này có 10 điểm thường xuyên sạt lở đất đá, gây ách tắc mỗi dịp mưa, bão. Địa phương cũng đã trình tỉnh xin chủ trương đầu tư để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cũng như đi lại thuận lợi cho Nhân dân.

"Trước việc đường bị đất đá từ núi sạt lở, ách tắc, địa phương cũng đã dùng một máy múc, thường xuyên túc trực để xử lý khi sạt lở xảy ra. Bảo đảm đi lại cho bà con tạm thời, về lâu dài cần dự án đầu tư mới đảm bảo, hạn chế việc sạt lở gây ách tắc, mất an toàn...” - ông Điệp nêu thêm.

Trước diễn biến mưa, bão số 13, tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các địa phương, các cơ quan chức năng chuẩn bị các phương án ứng phó việc ngập lũ, sạt lở cũng như lũ quét. Đối với các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở cần có các biện pháp, túc trực, phân luồng giao thông khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Tác giả: Hoàng Phạm



Nguồn tin: kinhtedothi.vn