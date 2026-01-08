Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có Lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết: Năm 2025 là năm "về đích" trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ngành Thanh tra được giao khối lượng công việc lớn, nhất là những nhiệm vụ quan trọng do đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với các cấp, các ngành, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đó là, vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; vừa triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Triển khai hơn 66.000 cuộc thanh tra, kiểm tra

Báo cáo tại Hội nghị cho biết năm 2025, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 66.032 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 79.894 đơn vị (giảm 47,4% so với năm 2024). Qua thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực và phát hiện 256.341 tỷ đồng vi phạm về kinh tế, 1.414 ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 210.940 tỷ đồng và 1.027 ha đất; kiến nghị xử lý khác 45.401 tỷ đồng, 387 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 2.880 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.187 tập thể và 5.400 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 153 vụ việc, 108 đối tượng.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 7.882 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.655 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tập trung chỉ đạo và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhất là tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện đông người lên Trung ương và tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền cao, đạt 85,9%. Đặc biệt là tổ chức “Chiến dịch 90 ngày đêm” tập trung thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư về giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với 53 địa phương, qua đó đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, giải quyết các vụ việc. Thanh tra đã phát huy bài học kinh nghiệm giải quyết 226 vụ việc để tiếp tục xử lý, giải quyết 210 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị, an ninh, trật tự, phục vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; nhất là tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra Chính phủ đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả chủ trương của Ban Chỉ đạo “phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội”; qua thanh tra vừa phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời chỉ ra nguyên nhân căn bản của những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không để thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngành Thanh tra đã tập trung, quyết liệt và sắp xếp thành công hệ thống cơ quan thanh tra theo mô hình tập trung 02 cấp, ở Trung ương vào một đầu mối Thanh tra Chính phủ; ở địa phương vào một đầu mối Thanh tra tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, bên cạnh báo cáo những kết quả đạt được, các đại biểu đã phản ánh một số khó khăn trong công tác thanh tra do việc chuyển giao, tiếp nhận các vụ việc khi thực hiện vận hành chính quyền 02 cấp trong thời gian đầu; một số khó khăn trong thực hiện kê khai tài sản, xử lý vi phạm...

Công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tựu nổi bật của ngành Thanh tra đạt được trong năm 2025. Với việc tổ chức hơn 66.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, ngành Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hiện tốt chức năng thanh tra đã góp phần duy trì kỷ cương, kỷ luật đất nước, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Cùng với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Kiểm toán thì Thanh tra là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Qua công tác thanh tra phát hiện 153 vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra, kết quả thanh tra có tác dụng rất lớn trong việc phòng ngừa, là hồi chuông cảnh tỉnh. Lấy dẫn chứng từ những vụ việc cụ thể, các sự kiện lớn của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện vượt cấp kéo dài, tồn đọng nhiều năm...

Về nhiệm vụ trong năm 2026 - năm bắt đầu của một nhiệm kỳ mới, một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên tăng tốc phát triển. Sự phát triển này dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và các động lực tăng trưởng mới. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quá trình phát triển sẽ kéo theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa mạnh mẽ. Điều này liên quan trực tiếp đến đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng. Thực tế cho thấy các khiếu kiện đông người, các sai phạm, các vụ án lớn... phần lớn đều từ đất mà ra. Vì vậy, công tác phòng ngừa sai phạm và công tác thanh tra nặng hơn, quyết liệt hơn với cách làm mới. Tinh thần là làm sao việc thanh tra để nâng đỡ những cái đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Quá trình đổi mới sáng tạo là quá trình đi vào những chỗ chưa có tiền lệ, sẽ có phần rủi ro, do vậy công tác thanh tra phải làm thế nào để phân biệt được đâu là cố ý làm sai, lợi dụng đổi mới sáng tạo để tiêu cực, tham nhũng; đâu là cống hiến thực sự, không có tư lợi gì trong sự đổi mới sáng tạo của mình... Làm được như vậy, các kết luận thanh tra mới “tâm phục khẩu phục”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nếu lơ là, không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Bên cạnh công tác thanh tra để phát hiện sai phạm, qua công tác thanh tra cần phát hiện ra những kẽ hở của pháp luật, của các quy định để tham mưu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phải bắt đầu bằng hành lang pháp lý, không để "nhập nhằng" để rồi xảy ra vi phạm mới đi thanh tra, khởi tố, điều tra. Hành lang pháp lý đủ hoàn thiện để pháp luật được thực thi và không có kẽ hở để trục lợi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thanh tra vào những chỗ có nguy cơ chứ không phải thanh tra tràn lan. Tránh tình trạng công tác thanh tra làm cho tổ chức, cá nhân chùn lại không dám làm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra tích cực tham gia tháo gỡ các dự án đình trệ; đổi mới công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Toàn bộ quá trình khiếu kiện phải được theo dõi trên nền tảng số của Thanh tra Chính phủ để nắm rõ: Tiến độ đến đâu, trách nhiệm của ai, ai còn kiện, ai không.

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra "vừa hồng vừa chuyên", giỏi pháp luật và nghiệp vụ. Tuyệt đối giữ gìn sự thanh liêm, cán bộ thanh tra không được phép tiêu cực, tham nhũng. Thanh tra Chính phủ cần nghiên cứu, kiểm tra và có kế hoạch thanh tra đột xuất để chấn chỉnh. "Làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, làm một xã cảnh tỉnh tất cả các xã" để hướng tới một chính quyền phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn