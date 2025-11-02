Quốc lộ 46C sạt lở nghiêm trọng, Sở Xây dựng Nghệ An cấm các phương tiện lưu thông

Chiều 1/11, thông tin từ UBND xã Kim Bảng (Nghệ An), cho biết: Sở Xây dựng Nghệ An đã có thông báo cấm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 46C đoạn qua thôn 1, xã Thanh Hà cũ.

Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng sạt lở của tuyến đường từ sáng cùng ngày.

Quốc lộ 46C bị rạn nứt dài khoảng 100m.

Theo đó, trong những ngày qua, trên địa bàn các xã thuộc huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài.

Nước sông Lam dâng cao khiến một số tuyến đường dọc sông bị ảnh hưởng.

Sáng 1/11, vị trí sạt lở chưa nhiều.

Đặc biệt, tại Km 279 Quốc lộ 46C, đoạn qua thôn 1 (xóm Hà Long, xã Thanh Hà cũ), xã Kim Bảng (Nghệ An), tình trạng là rất báo động.

Từ tối 31/10, tình trạng xói lở Quốc lộ 46C đã bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu là hiện tượng rạn nứt lề đường phần tiếp giám với sông Lam, chiều dài lên tới khoảng 100m.

Đến chiều 1/11, khoảng 1/2 QL 46C đã bị xói lở.

Đến sáng 1/11, xuất hiện tình trạng xói lở đường mạnh với tốc độ khá nhanh.

Theo ghi nhận chiều nay, khoảng 1/2 đường Quốc lộ 46C đã bị xói lở với chiều dài khoảng 20m - thông tin cho biết.

Thông báo cấm lưu thông trên QL 46C đoạn qua Km 279.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Nghệ An đã có thông báo cấm tất cả người và phương tiện lưu thông trên khu vực này.

Cùng với đó, UBND xã Kim Bảng đã cắt cử cán bộ hướng dẫn, phân luồng cho người tham gia giao thông qua vị trí nói trên.

