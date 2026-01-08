Mãn nhãn khu vườn xanh mướt của diễn viên Chi Bảo và vợ trẻ

Tận dụng diện tích rộng rãi tại khu vực Thủ Đức (TP HCM), vợ chồng diễn viên Chi Bảo trồng khu vườn với đủ loại rau xanh và cây ăn trái. Ảnh chụp màn hình
Trong khoảnh khắc mới nhất được chia sẻ, khu vườn của gia đình Chi Bảo khiến người xem trầm trồ bởi sự đa dạng của các loại nông sản. Ảnh chụp màn hình
Khu vườn được quy hoạch bài bản với nhiều khu vực trồng các loại rau ngắn ngày đến cây ăn quả lâu năm. Ảnh chụp màn hình
Con trai Chi Bảo chia sẻ khoảnh khắc cậu con trai hăng hái khám phá khu vườn. Ảnh chụp màn hình
Hiện tại, gia đình Chi Bảo sống gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho công việc và học tập. Tuy nhiên, khu vườn ở Thủ Đức vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân. Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh các loại rau hữu cơ, nhiều cây ăn trái như mít, dừa đang vào mùa trĩu quả. Ảnh chụp màn hình
Trái mít to, lủng lẳng dưới gốc cây. Ảnh chụp màn hình
Nông sản hữu cơ bao gồm rau cải, củ cải trắng, rau dền, rau muống, mồng tơi, dưa leo...Ảnh chụp màn hình
Dừa sai trông thích mắt. Ảnh chụp màn hình
Không chỉ cung cấp thực phẩm sạch, khu vườn còn là nơi để các thành viên trong gia đình gắn kết với thiên nhiên. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn