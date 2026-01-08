Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo xã Trung Lộc, Tân Châu; lãnh đạo các doanh nghiệp.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại xã Trung Lộc. Dự án “Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An” do Công ty Cổ phần địa ốc Kim Thi làm nhà đầu tư. Diện tích khu đất sử dụng xây dựng là 3,48 ha với 07 toà nhà chung cư xã hội cao 5 tầng để bán và cho thuê; với quy mô dân số 1.792 người. Bên cạnh đó có nhà ở thương mại để bán với 23 căn hộ liền kề, cao 3 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 7.935m². Dự kiến đến hết quý II/2026 dự án sẽ hoàn thành.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ xây dựng Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01, xã Trung Lộc

Hiện hệ thống hạ tầng, đường giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước đã hoàn thành 100% khối lượng theo thiết kế; sân đường nội bộ đã thi công khoảng 75% khối lượng theo thiết kế.

Tòa nhà thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01, xã Trung Lộc đã hoàn thành

Đoàn kiểm tra hạ tầng bên trong của tòa nhà

Để tháo gỡ vướng mắc về xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh, các, ban, ngành, UBND phường, xã, cơ quan Công an cấp xã phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ, thống nhất quy trình xác nhận theo quy định, tạo điều kiện để người dân hoàn thiện hồ sơ.

Đoàn kiểm tra quy hoạch Dự án nhà ở xã hội tại vị trí số 03 ở xã Trung Lộc

Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra Dự án nhà ở xã hội tại vị trí số 03 ở xã Trung Lộc. Dự án do Công ty CP điện mặt trời Miền Trung MK làm chủ đầu tư với diện tích sử dụng 10,82 ha đất; quy mô dân số 9.970 người với 13 toà chung cư cao 10 tầng (2.880 căn nhà ở xã hội, 540 căn nhà ở thương mại). Tiến độ thực hiện dự án đến hết quý I/2027.

Hiện Công ty đã thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng được khoảng 6ha/10,82 ha; Công ty đang khẩn trương phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND xã Trung Lộc thực hiện tiếp công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ dự án để sớm khởi công đưa dự án đi vào hoạt động.

Đoàn kiểm tra quy hoạch dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trạng dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) tại xã Tân Châu do Công ty TNHH VSIP Nghệ An đầu tư; quy mô dự án 500ha. Hiện dự án đã hoàn thành GPMB 499,8ha/500ha (99,96%).

Đoàn công tác kiểm tra quy hoạch các tuyến đường trong khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc, xã Tân Châu

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc, xã Tân Châu.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường các dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Đông Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và đúng định hướng phát triển lâu dài. Đối với Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 3, xã Trung Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương sớm hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai xây dựng theo kế hoạch. Đồng thời, cần thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm để phát triển đồng bộ khu nhà ở xã hội gắn với hệ thống trường học, y tế, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội cho công nhân. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là kiên quyết lựa chọn nhà đầu tư thực sự có tiềm năng, tránh tình trạng đầu tư cầm chừng, giữ đất nhưng chậm triển khai.

Đối với Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tại vị trí số 01, xã Trung Lộc, đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư trong việc triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ, tuân thủ đúng quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động trong khu vực.

Liên quan đến Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B – Khu công nghiệp Thọ Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu nhà đầu tư rà soát, xác định rõ hệ thống kênh tiêu thoát nước và trách nhiệm đầu tư, đồng thời rà soát lại tổng mức đầu tư các tuyến giao thông. Riêng đối với Trường Mầm non Diễn Phú, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm việc với nhà đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng, kết hợp cùng ngân sách nhà nước đầu tư hoàn chỉnh lại trường học, vừa phục vụ nhu cầu của địa phương, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp.

Về Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1), xã Tân Châu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm phát huy hiệu quả.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn