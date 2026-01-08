Siêu thị đồng loạt rút sản phẩm, cho khách đổi trả hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long

120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Facebook công ty

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 8-1, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM - cho biết sau khi nhận được thông tin Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bán sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh, ngành công thương đã lập tức đề nghị các nhà bán lẻ thực hiện rà soát lại quy trình, rà soát các sản phẩm của nhà cung cấp này và xem xét rút sản phẩm khỏi quầy kệ, đồng thời báo cáo lại hướng xử lý.

"Hiện có 6 đơn vị bán lẻ lớn phản hồi đã rà soát, và khả năng trong hôm nay các nhà cung cấp còn lại sẽ thông tin hướng xử lý. Đặc biệt, các nhà bán lẻ tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm đã rất tích cực xử lý ngay sau khi sự vụ này xảy ra", ông Hùng khẳng định.

Bà Hồ Thị Hồng Đào - Giám đốc marketing Saigon Co.op - cho biết ngay sau khi có thông tin liên quan đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, từ tối 7-1, đơn vị đã tiến hành rà soát và hiện đã rút hết các sản phẩm liên quan đến nhà cung cấp này khỏi quầy kệ.

"Chúng tôi đã yêu cầu nhà cung cấp có những giải trình và thông tin cụ thể về sự việc. Hiện các bộ phận của Saigon Co.op tích cực làm việc với đơn vị này và nêu rõ quan điểm không để sản phẩm kém chất lượng đi vào hệ thống", bà Đào khẳng định.

Tương tự, đại diện Central Retail khẳng định đã tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Đại diện MM Mega Market cũng cho biết đã thu hồi các sản phẩm liên quan đến nhà cung cấp này trên toàn hệ thống. Kingfood Mart cũng đã gỡ bỏ 100% các sản phẩm của đơn vị này, đồng thời đang phối hợp với nhà cung cấp để hoàn trả số hàng đã nhập kho.

Thậm chí, ngoài thu hồi sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết còn áp dụng các chính sách hỗ trợ khách hàng, cho đổi trả sản phẩm của nhà cung cấp này.

Theo các đơn vị bán lẻ, mặt quy trình, nhà cung cấp phải đáp ứng các điều kiện về mặt thủ tục, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, chứng nhận chất lượng… mới được vào hệ thống bán lẻ.

Các siêu thị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công an Thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Cụ thể, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch. Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Tác giả: Nguyễn Trí

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ