Đồ hộp Hạ Long nói gì về nghi án sử dụng heo bệnh?

Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 - Ảnh: D.N.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hạ Long Canfoco) vừa có giải trình liên quan tới thông tin báo chí đăng tải về nghi án sử dụng heo bệnh.

Lãnh đạo Đồ hộp Hạ Long khẳng định 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố trong vụ thu mua thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi đều là người bên ngoài; không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hoặc nhân viên của công ty.

"Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo đúng quy định pháp luật.

Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh", lãnh đạo Đồ hộp Hạ Long cho hay.

Phía lãnh đạo Đồ hộp Hạ Long cũng đề cập chi tiết quá trình xử lý và phối hợp vụ việc.

Cụ thể ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9-2025, Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra, xác minh.

Đồng thời nghiêm túc thực hiện việc cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra công ty cũng khẳng định rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo Đồ hộp Hạ Long xác định đây là một sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên doanh nghiệp khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.

Nhà máy của công ty hiện duy trì đầy đủ các chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và thường xuyên chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng các quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Trước đó, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch.

Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Cơ quan chức năng xác định Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tập kết hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi trong kho, trong đó có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong.

Mặc dù phía doanh nghiệp khẳng định chưa đưa ra thị trường lô thịt vi phạm, tuy nhiên cơ quan chức năng xác định có nhiều hộp thịt thành phẩm đã chế biến xong. Cụ thể, theo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, tổng trọng lượng thịt heo được cơ quan chức năng phát hiện trong kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long vào khoảng 126 tấn, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm. Qua kiểm tra mẫu cho kết quả dương tính, cơ quan chức năng và công ty đã phối hợp để thu hồi, tiêu hủy toàn bộ.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ