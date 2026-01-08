Năm nay sẽ có MacBook giá rẻ

Ảnh dựng MacBook 12,9 inch dựa trên tin đồn. Ảnh: @zellzoi/X.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, Apple dự kiến ra mắt MacBook màn hình 12,9 inch ngay trong đầu năm 2026. Dù không tiết lộ chi tiết, công ty này cho rằng thiết bị sẽ có "mức giá cạnh tranh", nhắm vào phân khúc giá rẻ đến tầm trung.

"Trong bối cảnh thị trường khó khăn, Apple đặt mục tiêu ra mắt laptop 12,9 inch vào mùa xuân 2026, nhắm đến phân khúc giá rẻ đến tầm trung.

Tuy thời điểm ra mắt không hoàn hảo, hiệu quả chuỗi cung ứng, lợi thế về quy mô và giá cả cạnh tranh có thể giúp sản phẩm thu hút khách hàng, thúc đẩy thâm nhập thị trường và duy trì doanh số ổn định", báo cáo từ TrendForce nhấn mạnh.

Bài viết của TrendForce xoay quanh dự báo về thị trường laptop năm 2026, dự kiến suy giảm 5,4% so với năm ngoái. Một số nguyên nhân đến từ tình hình kinh tế phục hồi chậm, người dùng chi tiêu thận trọng và bộ nhớ đắt lên, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và chiến lược định giá của nhà sản xuất.

Thị trường laptop phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa nhà sản xuất với chuỗi cung ứng, kết hợp chiến lược phân phối và nhu cầu từ doanh nghiệp.

"Các thương hiệu duy trì quan hệ lâu dài, ổn định với công ty cung ứng bộ nhớ lớn, nhiều sản phẩm tầm trung đến cao cấp, quản lý kênh phân phối và định giá hiệu quả có khả năng chống chịu tốt hơn trước tình trạng tăng giá bộ nhớ, đảm bảo ổn định nguồn cung", báo cáo cho biết.

Apple là ví dụ điển hình. Dù chi phí bộ nhớ tăng, việc sở hữu chuỗi cung ứng tích hợp và khả năng định giá tốt giúp hãng linh hoạt trong việc điều chỉnh dòng sản phẩm. Các yếu tố khác như doanh số cao và ổn định, lịch trình ra mắt rõ ràng, nhu cầu lớn giúp Táo khuyết đảm bảo hợp đồng với các nhà cung ứng bộ nhớ.

Theo MacRumors, đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về MacBook giá rẻ. Tháng 6/2025, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển laptop 13 inch “giá phải chăng hơn” để cạnh tranh Chromebook và thu hút thêm người dùng.

Ảnh dựng MacBook 12,9 inch dựa trên tin đồn. Ảnh: @zellzoi/X.

Tháng 8/2025, DigiTimes cho biết MacBook giá rẻ sẽ trang bị màn hình 12,9 inch tương tự một số mẫu iPad Air và iPad Pro. Để so sánh, MacBook Air hiện nay sở hữu màn hình kích thước 13,6 inch.

Hãng dự kiến trang bị chip xử lý A18 Pro mang từ iPhone 16 Pro. Con chip này trang bị CPU 6 nhân, GPU 6 nhân và Neural Engine 16 nhân.

Những đánh giá cho thấy hiệu năng của A18 Pro tương đương chip M1. Do đó, sản phẩm có thể thay thế MacBook Air M1, thiết bị vẫn được bán tại một số kênh phân phối với giá dao động 550-600 USD.

Với chip A18 Pro, MacBook giá rẻ có thể chỉ trang bị 8 GB RAM, trong khi toàn bộ MacBook Air và MacBook Pro hiện nay sở hữu ít nhất 16 GB. Con chip này cũng không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt. Do đó, MacBook giá rẻ nhiều khả năng chỉ dùng cổng USB-C thông thường, tốc độ truyền dữ liệu và khả năng kết nối màn hình ngoài kém hơn.

Dựa trên tin đồn mới nhất, giá khởi điểm của MacBook 12,9 inch vào khoảng 700-800 USD, thấp hơn đáng kể so với MacBook Air M4 (1.000 USD). Theo Kuo, thiết bị sẽ có nhiều màu sắc gồm bạc, xanh dương, hồng và vàng.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn