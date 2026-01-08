Gây chấn động khi nghi xài heo bệnh, cổ phiếu Đồ hộp Hạ Long bị bán tháo

Cổ phiếu CAN chịu áp lực bán mạnh mẽ - Ảnh minh họa: BÔNG MAI

Trong phiên giao dịch sáng 8-1, cổ phiếu CAN của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long chịu áp lực bán ra mạnh, bị nhà đầu tư ồ ạt xả hàng, qua đó giảm hết biên độ và rơi vào trạng thái "nằm sàn", kéo thanh khoản tăng vọt so với các phiên trước.

Đến khoảng 11h, khi lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện tại vùng giá thấp, CAN thoát khỏi tình trạng giảm sàn.

Tuy vậy, mã này vẫn ghi nhận mức giảm sâu 9,7%, tiệm cận mức giảm tối đa 10% theo quy định trên sàn HNX.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, giá cổ phiếu CAN lùi về quanh 28.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt 10.800 đơn vị - mức cao đột biến nếu so với giai đoạn trước đó, khi nhiều phiên liên tiếp gần như không có giao dịch, hoặc chỉ dao động quanh 100 cổ phiếu mỗi phiên.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu CAN xuất hiện ngay sau khi thông tin doanh nghiệp có liên quan tới một vụ heo bẩn đăng tải ầm ĩ trên truyền thông.

Đến thời điểm hiện tại, chưa thấy doanh nghiệp này lên tiếng về vụ việc nêu trên.

Trước đó, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó "phù phép" thành đồ hộp sạch. Những người này đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Về Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này được thành lập năm 1957 tại thành phố cảng Hải Phòng, với tên gọi ban đầu "Nhà máy Cá hộp Hạ Long". Có thể nói doanh nghiệp này từng tiên phong và đứng top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Theo giới thiệu trên website, sau gần 70 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã tạo nên hệ sinh thái doanh nghiệp với 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn từng nhận giải thưởng "Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Không chỉ bán các mặt hàng quen thuộc, được nhiều người sử dụng ở trong nước, Đồ hộp Hạ Long còn xuất khẩu sang nước ngoài.

Theo báo cáo tài chính quý 3-2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 179,6 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Song vốn hàng bán của hãng giảm mạnh -20%, còn 126 tỉ đồng.

Bởi vậy lợi nhuận gộp trong kỳ này đạt 43,3 tỉ đồng, tăng 13%. Sau khi trừ mọi chi phí, lãi ròng của công ty này ở mức 7,6 tỉ đồng, tăng gấp gần 4 lần.

Tác giả: Bình Khánh