Lùm xùm 'Nuôi em Nghệ An' và dự án trung tâm hành chính gây sốt đất, tỉnh nói gì?

Tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về thông tin tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh trong quý 1-2026? Điều này có thực sự cần thiết hay không? Nguồn lực đầu tư, quy mô dự án ra sao để tránh lãng phí khi các trụ sở, ban ngành dôi dư?

Trả lời vấn đề này, ông Hồ Bá Thái - Phó giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An - thông tin: "Hiện tại tỉnh chưa có chủ trương xây dựng trung tâm hành chính tỉnh do đang chờ xin điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Vinh (cũ) và đại lộ Vinh - Cửa Lò".

Trước đó, sau khi có thông tin về quy hoạch dự án trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An, giá đất tại khu vực dự kiến triển khai này "nhảy múa", nhất là khu vực quanh đại lộ Vinh - Cửa Lò, tạo nên những "cơn sốt" đất cục bộ.

Dọc các lối phụ nối ra trục đại lộ Vinh - Cửa Lò, mỗi ngày có nhiều nhóm môi giới túc trực chào mời khách mua, xe ô tô từ tỉnh ngoài về xem đất diễn ra liên tục.

Một số môi giới cho hay các lô gần trục đại lộ này hiện được rao 39 - 41 triệu đồng/m², tăng từ mức 30 - 35 triệu đồng/m² chỉ trong vòng hai tuần. Các vị trí nằm sâu hơn có giá 28 - 30 triệu đồng/m², phổ biến với kích thước 8m mặt tiền, chiều sâu 30m.

Ngày 31-12-2025, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc về việc chưa cho phép chuyển đổi mục đích đất đai; hạn chế giao dịch trong thời gian tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường theo dõi, giám sát UBND phường Vinh Lộc và UBND xã Đông Lộc đối với nhiệm vụ trên.

Vào năm 2005, UBND tỉnh Nghệ An từng thu hồi khu đất rộng 3,7ha, bám mặt tiền và nằm trước vòng xuyến ngã năm tại điểm giao giữa đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Trường Vinh để triển khai dự án xây dựng khu hành chính tập trung.

Dự án xây dựng khu hành chính tập trung dự kiến thực hiện với kinh phí hơn 2.100 tỉ đồng, được kêu gọi đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao.

Tháng 11-2015, Thủ tướng Chính phủ có công văn về việc tạm dừng đầu tư xây dựng khu hành chính tại các địa phương để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm.

Từ đó đến nay, hơn 10 năm qua khu đất đắc địa mà tỉnh Nghệ An dự kiến xây khu hành chính tập trung bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm.

