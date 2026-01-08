Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhà

(Ảnh: Getty images)

Sở hữu làn da trắng sáng, đều màu là mong muốn của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, việc lạm dụng các sản phẩm tẩy trắng da chứa hóa chất mạnh trong thời gian dài có thể gây bào mòn da, làm da yếu, dễ bắt nắng và lão hóa sớm.

Trước thực tế đó, nhiều chị em đã chuyển sang các phương pháp làm trắng da tự nhiên tại nhà với mong muốn cải thiện sắc da một cách an toàn và bền vững.

Theo các chuyên gia da liễu, những nguyên liệu thiên nhiên giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa có thể hỗ trợ làm sáng da, đều màu và nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong. Dưới đây là những cách làm trắng da mặt tự nhiên không bắt nắng được nhiều người áp dụng và đánh giá tích cực.

Tinh bột nghệ - “bí quyết” dưỡng sáng da lâu đời

Tinh bột nghệ từ lâu đã được sử dụng trong chăm sóc da nhờ chứa curcumin - hoạt chất có khả năng ức chế sự hình thành melanin, nguyên nhân gây sạm và nám da. Ngoài ra, nghệ còn giúp làm dịu da, hỗ trợ mờ thâm và cải thiện sắc da tổng thể.

Bạn có thể trộn tinh bột nghệ với dầu ô liu, bột đậu xanh hoặc bột yến mạch để tạo hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng và để khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch. Thực hiện đều đặn 1-2 lần mỗi tuần để cảm nhận làn da sáng và khỏe hơn.

(Ảnh: Getty images)

Khoai tây - làm sáng da nhẹ nhàng

Khoai tây chứa vitamin C và các enzyme tự nhiên có tác dụng làm sáng da dịu nhẹ. Vitamin C còn là thành phần quen thuộc trong nhiều sản phẩm dưỡng da nhờ khả năng cải thiện tông da và hỗ trợ sản sinh collagen.

Cách đơn giản nhất là cắt khoai tây thành lát mỏng hoặc đôi củ khoai và chà nhẹ lên vùng da cần làm sáng trong khoảng 15 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Áp dụng 1-3 lần mỗi tuần sẽ giúp da đều màu hơn theo thời gian.

Nha đam - làm dịu và dưỡng trắng da

Nha đam (lô hội) nổi tiếng với công dụng làm dịu da, giảm mẩn đỏ và cấp ẩm hiệu quả. Gel nha đam còn hỗ trợ mờ thâm, làm da mềm mịn và tươi sáng hơn.

Chỉ cần lấy phần gel trong suốt từ lá nha đam tươi, thoa trực tiếp lên da mặt. Sau khi đắp, bạn có thể để nguyên mà không cần rửa lại nếu da không bị kích ứng. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

(Ảnh: Getty images)

Nước dừa - dưỡng sáng da tự nhiên

Nước dừa không chỉ là thức uống giải khát mà còn được xem là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp da mềm mịn và tươi sáng. Nhờ chứa nhiều khoáng chất và chất chống ôxy hóa, nước dừa hỗ trợ làm đều màu da và cải thiện vùng da sạm.

Dùng bông tẩy trang thấm nước dừa và thoa đều lên da, để khoảng 15-20 phút rồi rửa lại. Bên cạnh đó, uống nước dừa với lượng vừa phải cũng giúp bổ sung nước, làm đẹp da từ bên trong.

Đu đủ - cải thiện da xỉn màu

Đu đủ giàu vitamin A, C, E và axit alpha-hydrôxy, có tác dụng làm sáng, tăng độ đàn hồi và hỗ trợ trẻ hóa da. Nhiều chuyên gia cho rằng đu đủ có thể cải thiện làn da xỉn màu nếu sử dụng đúng cách.

Bạn có thể xay nhuyễn đu đủ chín, để mát và đắp lên da trong 15-20 phút rồi rửa sạch. Thực hiện khoảng 2-3 lần mỗi tuần sẽ giúp da sáng và căng mịn hơn.

Lòng trắng trứng gà - se khít lỗ chân lông, sáng da

Lòng trắng trứng gà được đánh giá cao nhờ khả năng làm săn chắc da và se khít lỗ chân lông. Khi kết hợp với tinh bột nghệ, hỗn hợp này còn hỗ trợ cải thiện sắc da.

Trộn một lòng trắng trứng với tinh bột nghệ, thoa đều lên mặt trong 15-20 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát. Phương pháp này phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp.

Sữa chua và bột mỳ - dưỡng ẩm, làm sáng da

Sữa chua chứa axít lactic giúp làm sáng da tự nhiên, trong khi bột mỳ hỗ trợ làm sạch và cung cấp dưỡng chất. Khi kết hợp, hai nguyên liệu này giúp da mềm mịn và tươi tắn hơn.

Trộn sữa chua không đường với bột mỳ thành hỗn hợp sánh, thoa lên da khoảng 20–30 phút, massage nhẹ rồi rửa sạch. Nên áp dụng 2–3 lần mỗi tuần.

Mật ong - dưỡng ẩm và làm đều màu da

Mật ong có khả năng giữ ẩm, kháng khuẩn và hỗ trợ làm mờ vết thâm. Da đủ ẩm sẽ hạn chế tình trạng xỉn màu và sạm nám.

Bạn có thể thoa trực tiếp mật ong nguyên chất lên da hoặc kết hợp với yến mạch, tinh bột nghệ để làm mặt nạ. Thực hiện khoảng 3 lần mỗi tuần để da sáng khỏe hơn.

Dưa chuột - cấp nước, làm sáng da

Dưa chuột giàu nước, vitamin A, C và chất chống ôxy hóa, giúp dưỡng ẩm, làm dịu da và hỗ trợ ức chế melanin. Đắp lát dưa chuột hoặc thoa nước ép dưa chuột lên da 2-3 lần mỗi tuần giúp da tươi sáng rõ rệt.

Dưa chuột thái lát. (Ảnh: Getty images)

Những lưu ý để dưỡng trắng da hiệu quả

Các chuyên gia khuyến cáo rằng làm trắng da tự nhiên đòi hỏi sự kiên trì. Bên cạnh đó, cần sử dụng kem chống nắng hằng ngày, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, làm sạch và dưỡng ẩm da đúng cách. Một chế độ ăn uống khoa học, giàu rau xanh, trái cây và tập luyện đều đặn cũng góp phần quan trọng trong việc cải thiện làn da từ bên trong./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn