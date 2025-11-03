Ngọn núi bị sạt lở dài vài km, 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong

Hình ảnh sạt lở núi dài vài km được người dân xã Thượng Đức chụp lại

Sáng 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi, một người dân bị vùi lấp tử vong.

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Thượng Đức nhận được thông tin tại khu vực núi khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức xảy ra vụ sạt lở núi dài khoảng vài km.

Địa điểm này cách xa khu dân cư ở dưới chân núi khoảng 5km, tuy nhiên có một người dân là ông N.Q.B. (40 tuổi, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) trong lúc lên trại gia súc ở trên rẫy tại khu vực gần khe Ông Đà đã bị đất vùi lấp, hậu quả ông B. chết tại chỗ.

Lực lượng Công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân xung quanh khu vực tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể ông B. về gia đình mai táng.

Theo ông Kỳ, hiện lực lượng chức năng xã đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở này để khảo sát, có phương án sơ tán dân gần khu vực sạt lở núi này đến nơi khác an toàn.

Vượt lũ kịp thời cứu người dân đột quỵ Cùng ngày, thông tin từ Công an xã Thượng Đức, đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng cứu giúp một người dân gặp cơn đột quỵ giữa mưa lũ. Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ Trạm y tế xã về trường hợp ông N.T.T. (64 tuổi, trú thôn Trung Đạo) có dấu hiệu đột quỵ, huyết áp tăng cao, trong khi trạm y tế không có bình oxy để cấp cứu. Nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức huy động lực lượng, điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đến Trạm y tế để cấp cứu kịp thời. Nhờ hành động khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, ông T. đã được điều trị kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng chức năng đưa ông T. đi cấp cứu

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ