Vợ chồng Đặng Văn Lâm gặp 'kiếp nạn' gần Tết

Vợ chồng Yến Xuân bức xúc vì thuê dịch vụ dọn nhà không như quảng cáo. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.

Tối 7/1, Yến Xuân, bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm, đăng bài chia sẻ về "kiếp nạn" khi chi tiền thuê công ty dọn dẹp chuyên nghiệp để dọn nhà chuẩn bị đón Tết.

"Review trả 2 triệu dọn nhà ăn Tết và thu về kết quả tồi tệ. Bỏ tiền thuê công ty dọn dẹp cho chuyên nghiệp nhưng nhận lại sự thật bất ngờ", Yến Xuân đăng dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc sau trải nghiệm tệ khi thuê dọn dẹp căn hộ ở khu đô thị tại Hưng Yên.

Nàng WAG cho biết đã trả mức phí dọn công nghiệp nhưng nhân viên công ty không hề mang theo máy móc mà chỉ có dụng cụ đơn giản. Người dọn cũng không phải nhân sự chính thức và không qua đào tạo về vệ sinh như quảng cáo.

Trong video dài 20 giây đính kèm, Yến Xuân mô tả sau khi dọn, sàn nhà vẫn ẩm, ướt và "hôi kinh khủng". Sofa chỉ được lau qua bằng tay, không có dụng cụ hút bụi chuyên dụng hay thậm chí là miếng băng keo lấy bụi sofa. Kính lau xong dơ hơn cả khi chưa dọn, còn làm hỏng cả rèm cửa.

Hình ảnh thực tế khác xa quảng cáo từ công ty dọn nhà mà Yến Xuân thuê. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.

Bà xã Văn Lâm cho hay vì tin tưởng theo quảng cáo từ website chính thức, cô tin tưởng đây là công ty chuyên nghiệp nên đã thuê dịch vụ. Tuy nhiên, kết quả nhận về khiến cả hai vợ chồng đều ngỡ ngàng.

Qua trao đổi với những nhân viên vệ sinh, Yến Xuân càng bức xúc khi được biết họ chỉ được công ty thuê thời vụ, không hợp đồng và không có chuyên môn. Mức phí công ty trả cho nhân viên là 65.000 đồng/giờ, tổng hai nhân viên trong 4 tiếng là 520.000 đồng.

Trong khi đó, phí công ty thu của gia đình cô là 2 triệu đồng. Theo Yến Xuân, mức giá này không tương xứng với dịch vụ được cung cấp, khi không hề có dụng cụ chuyên nghiệp, đến nước xà phòng còn mượn từ chủ nhà và kết quả dọn dẹp cuối cùng không sạch sẽ.

Sau khi nhắn tin trao đổi với phía cung cấp dịch vụ, công ty này nói rằng nếu vợ chồng Yến Xuân chưa hài lòng có thể để nhân viên tới dọn lại. Tuy nhiên, do có việc phải đi xa trong ngày hôm sau, đồng thời đã mất niềm tin, vợ chồng nàng WAG từ chối.

Cô vẫn chuyển khoản số tiền 1.944.000 đồng, sau khi được trừ 10%. Cô cho biết đã cân nhắc hai ngày trước khi đăng bài chia sẻ và cảnh báo đến mọi người, không muốn ai phải ngậm ngùi chịu thiệt.

Bài đăng của Yến Xuân nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận về hàng trăm bình luận. Phần lớn ý kiến ủng hộ cách làm của cô, cho rằng nên lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhiều người kể từng rơi vào trường hợp tương tự.

Hiện câu chuyện dọn nhà cuối năm của vợ chồng nam thủ thành tiếp tục thu hút sự chú ý và bàn luận, đặc biệt ở thời điểm nhu cầu dọn nhà cuối năm đang tăng cao.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn