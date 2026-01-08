Giá xăng dầu liên tiếp lao dốc, quỹ bình ổn tồn tới hơn 5.617 tỉ đồng

Điều chỉnh giá xăng dầu giảm trong phiên đầu năm - Ảnh: Q.Đ.
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu, thời gian bắt đầu kể từ 15h hôm nay 8-1.
Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít;
Xăng RON95-III không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa không cao hơn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.403 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Như vậy kể từ thời điểm ngày 30-10 đến nay, xăng E5 RON92 đã giảm tới hơn 1.500 đồng/lít; xăng RON95 giảm sâu hơn với khoảng gần 2.000 đồng/lít.
Liên bộ cho biết các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu không được điều chỉnh giá muộn hơn 15h hôm nay. Các doanh nghiệp cũng không được bán cao hơn mức giá trần đã công bố.
Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).
Như vậy, qua 9 kỳ điều chỉnh liên tiếp từ ngày 13-11, 20-11, 27-11, 4-12, 11-12, 18-12, 25-12, 31-12 và 8-1, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến đã biến động theo hướng giảm mạnh.
Theo lý giải từ cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31-12 đến 8-1) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu quý 1-2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…
Nhìn chung các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
Việc giá xăng dầu diễn biến giảm liên tiếp thời gian qua đã gây nhiều khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đặc biệt các thương nhân đầu mối. Hầu hết các lô hàng được nhập về đều có giá cao, song với 8 kỳ điều hành giảm liên tiếp khiến doanh nghiệp chịu lỗ nặng.
Theo thông tin vừa được Bộ Công Thương công bố, thống kê từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-9-2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối đạt hơn 5.617,39 tỉ đồng, gồm tiền lãi phát sinh gần 3 tỉ đồng.
Chiếm phần lớn trong số dư quỹ bình ổn là Petrolimex với 3.085 tỉ đồng, còn lại 26 doanh nghiệp khác chỉ nắm giữ quỹ ở mức thấp. Trong đó, Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp nắm giữ 461,4 tỉ đồng, Công ty Thanh Lễ nắm giữ 391,4 tỉ đồng, Công ty Xăng dầu Quân đội nắm giữ hơn 300 tỉ đồng; Công ty Dầu khí TP.HCM nắm giữ 328,9 tỉ đồng...
Một số doanh nghiệp đang âm quỹ, trong đó lớn nhất là Tổng công ty Dầu Việt Nam với 138,4 tỉ đồng, Petro Bình Minh hơn 16 tỉ đồng, Công ty Trường An hơn 14 tỉ đồng.
