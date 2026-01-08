Giá xăng dầu liên tiếp lao dốc, quỹ bình ổn tồn tới hơn 5.617 tỉ đồng

Điều chỉnh giá xăng dầu giảm trong phiên đầu năm - Ảnh: Q.Đ.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu, thời gian bắt đầu kể từ 15h hôm nay 8-1.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa không cao hơn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.403 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như vậy kể từ thời điểm ngày 30-10 đến nay, xăng E5 RON92 đã giảm tới hơn 1.500 đồng/lít; xăng RON95 giảm sâu hơn với khoảng gần 2.000 đồng/lít.

Liên bộ cho biết các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu không được điều chỉnh giá muộn hơn 15h hôm nay. Các doanh nghiệp cũng không được bán cao hơn mức giá trần đã công bố.