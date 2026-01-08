Mẹ đơn thân là mỹ nhân phim giờ vàng VTV, ngày càng gợi cảm sau ly hôn, nhiều người theo đuổi

Từ Á hậu đến vai diễn ấn tượng trên màn ảnh

Thanh Hương là một trong những diễn viên nổi bật của làng phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là ở những dự án phát sóng giờ vàng trên VTV. Sinh năm 1988 tại Hải Dương, cô bước chân vào giới nghệ thuật từ khá sớm và từng thử sức ở cả nhan sắc lẫn diễn xuất.

Ngay khi 17 tuổi, Thanh Hương ghi dấu ấn đầu tiên khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương năm 2006. Danh hiệu này nhanh chóng đưa cô đến gần hơn với cơ hội theo đuổi nghề diễn.

Diễn viên Thanh Hương

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và về sau học tiếp lên đại học, Thanh Hương gia nhập Nhà hát kịch Hà Nội - nơi giúp cô rèn luyện kỹ năng diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Chính quãng thời gian tại đây đã đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp nghệ thuật sau này của nữ diễn viên.

Thanh Hương được khán giả cả nước biết đến rộng rãi hơn thông qua những vai diễn trên truyền hình. Cô là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV như Quỳnh búp bê, Người phán xử, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Người một nhà, Hoa sữa về trong gió, Mình yêu nhau bình yên thôi...

Không chỉ gói gọn mình trong các vai chính diện, cô còn sẵn sàng thể hiện những tuyến nhân vật có nhiều nội tâm và mâu thuẫn, khiến khán giả “nhớ mặt đặt tên”. Sau gần hai thập kỷ theo nghề, nữ diễn viên đã tạo dựng được phong cách diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, được các đồng nghiệp và giới phê bình nghệ thuật đánh giá cao.

Thanh Hương hiện là gương mặt nổi bật của phim giờ vàng VTV

Năm 2024 là một cột mốc đáng nhớ với Thanh Hương khi cô giành giải “Nữ diễn viên ấn tượng” tại VTV Awards 2024, phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh vai trò diễn viên truyền hình, Thanh Hương còn thử sức với diễn xuất điện ảnh. Gần đây nữ diễn viên gây chú ý với vai phản diện trong phim điện ảnh Thiên đường máu. Cô cũng xuất hiện ở các sự kiện lớn, biểu diễn thời trang và giữ được sức hút với công chúng nhờ phong thái tự tin, hình ảnh ngày càng quyến rũ và phong cách thời trang hiện đại.

Thanh Hương gây ấn tượng với vai diễn phản diện trong phim Thiên đường máu

Không chỉ nổi bật với diễn xuất, Thanh Hương còn có những sản phẩm nghệ thuật khác như âm nhạc và các chương trình truyền hình thực tế, góp phần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trong làng giải trí Việt.

Ngày càng đẹp gợi cảm, thành công sau ly hôn

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đầy ấn tượng, đời tư của Thanh Hương cũng từng là đề tài được khán giả quan tâm. Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi chính thức xác nhận đã ly hôn với chồng sau hơn 10 năm chung sống. Tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, cô rất kín tiếng về chuyện riêng tư và thường giữ sự tách bạch giữa công việc và đời sống cá nhân.

Chia sẻ với tạp chí Sao star, Thanh Hương thẳng thắn chia sẻ rằng lý do chính dẫn đến ly hôn:"Cũng không hẳn là mình không hạnh phúc nên dừng lại. Đôi khi thời gian không còn cho nhau nữa nên mình dừng cuộc chơi thôi. Khi bắt đầu cảm thấy không còn là mối quan tâm đầu tiên của nhau thì chúng tôi dừng lại. Cả hai vẫn là những người bình thường quan tâm tới con cái, không ghét bỏ gì nhau".

Thanh Hương độc thân sau ly hôn

Chồng cũ của Thanh Hương là một doanh nhân, lớn hơn cô khoảng 10 tuổi. Hai người kết hôn khi cô còn rất trẻ, chỉ mới 21 tuổi. Trong suốt quãng thời gian chung sống, cả hai có với nhau hai cô con gái, và sau khi chia tay, dù mỗi người đã đi theo con đường riêng, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và phối hợp cùng nhau trong việc chăm sóc con cái.

Sau ly hôn, sống độc thân là lựa chọn hiện tại của Thanh Hương. Cô ngày càng thành công và gợi cảm hơn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng ảnh với phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại hoặc diện bikini quyến rũ, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước sự "thăng hạng" visual của cô.

Ở tuổi U40, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp, gợi cảm

Về chuyện tình duyên, Thanh Hương thẳng thắn chia sẻ trong chương trình The Khang Show: "Có đầy 'ong bướm' lượn xung quanh liên tục nhưng tôi vẫn chưa ưng đấy chứ. Cũng có thể là tôi khó tính trong việc lựa chọn người bạn đồng hành với mình. Điều gì mình cũng chấp nhận được nhưng tiếng gọi từ trái tim thì mình phải tôn trọng".

Nữ diễn viên cũng tâm sự trong chương trình The Khang Show cô hiện tập trung chăm sóc hai con gái, xây dựng cuộc sống mới và phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, cô đã chuyển về sống cùng bố mẹ, nơi các ông bà giúp đỡ chăm sóc các con, giúp cô có thêm không gian và thời gian cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con cái.

