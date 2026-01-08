Chủ tịch Hội Nông dân được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

Hội nghị do bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chủ trì, cùng ông Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Viết Hùng được Hội nghị hiệp thương nhất trí cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: ĐB

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam; Đề án số 51-ĐA/TU ngày 25/6/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Thông báo số 96-TB/TU ngày 3/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, cùng các quyết định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trình hội nghị nội dung hiệp thương cử bổ sung đối với ông Nguyễn Viết Hùng – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, hội nghị đã tiến hành hiệp thương và nhất trí cử ông Nguyễn Viết Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng ông Nguyễn Viết Hùng được tín nhiệm hiệp thương giữ cương vị mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Viết Hùng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường trực lãnh đạo, điều hành hiệu quả hoạt động của Mặt trận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có 10 vị, gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch Thường trực và 8 Phó Chủ tịch.