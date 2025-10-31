Nghệ An: Thông đường vào 6 bản làng bị chia cắt do sạt lở

Do đường bị sạt lở đã khiến 6 bản của xã Mường Lống bị cô lập trong nhiều ngày. Ảnh: Phan Ngọc.

Ngày 30/10, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống (Nghệ An), cho biết sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, tuyến đường chính dẫn vào 6 bản bị chia cắt trên địa bàn đã được thông suốt.

Trước đó, mưa bão liên tiếp khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn mét khối đất, đá từ các sườn núi đổ xuống làm ách tắc giao thông.

Các bản bị chia cắt gồm: Sa Lầy, Tham Lực, Xám Xúm, Huồi Khun, Tha Hang và Tham Hốc, với 376 hộ dân và 6 điểm trường mầm non, tiểu học bị ảnh hưởng. Do đường tắc hoàn toàn, hàng trăm hộ phải sống trong cảnh cô lập tạm thời nhiều ngày.

Địa phương phải nhờ lực lượng chức năng khoan, nổ mìn để phá. Ảnh Phan Ngọc.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, lập phương án để nhanh chóng thông đường vào các hộ dân đang bị tạm thời cô lập. Xã Mường Lống huy động hàng chục cán bộ, dân quân, công an và người dân tham gia dọn đất đá, bơm nước, cạy tảng đá sạt để mở lối.

Tuy nhiên, qua quan sát trên các vách núi xuất hiện nhiều tảng đá lớn chờ rơi, rất nguy hiểm cho người dân qua lại. Do khối lượng đất đá quá lớn, xã đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ kỹ thuật khoan, nổ mìn phá đá.

Sau đó, lực lượng chức năng phải leo lên các vách núi cạy phá những tảng đá treo lơ lửng để thông đường. Ảnh: Phan Ngọc.

"Các cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục suốt 5 ngày, khoan phá hơn 5.000m3 đá. Do có Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ nên công tác phá đá triển khai an toàn. Đến thời điểm hiện nay tuyến đường vào các bản đã thông cơ bản, người dân và học sinh có thể đi lại an toàn", ông Hòa thông tin.

Theo chính quyền xã, việc thông đường không chỉ giúp người dân lưu thông, tiếp tế lương thực, mà còn bảo đảm học sinh đến trường đúng lịch, góp phần ổn định đời sống sau mưa bão.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn