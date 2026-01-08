Cảnh vệ bảo vệ VIP, cảnh sát và khí tài hiện đại tổng duyệt bảo vệ Đại hội Đảng XIV

Nữ cảnh vệ xuất hiện ấn tượng trên các chiếc Chevrolet Suburban - Ảnh: HÀ QUÂN

Lễ tổng duyệt diễn ra tại khu vực quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) sáng 8-1. Trong thời tiết nắng đẹp, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ có mặt từ sớm, luyện tập nghiêm túc trước giờ tổng duyệt.

Đại tá Phạm Hữu Thinh - Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) - cho hay lực lượng cảnh sát cơ động xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIV rất vinh dự, quan trọng.

Do vậy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, các lực lượng trong cảnh sát cơ động chuẩn bị nhân lực, phương án, trang thiết bị, phương tiện và nêu cao tinh thần quyết tâm cao nhất, hiệp đồng thống nhất phương án hoàn chỉnh nhất để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

"Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tăng cường quán triệt giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ sẵn sàng vượt mọi khó khăn, thách thức và tham gia luyện tập với tinh thần cao nhất, hào hứng nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông nói.

Chuẩn bị cho lễ xuất quân sắp tới, lực lượng công an sẽ đưa ra các phương tiện, vũ khí trang bị hiện đại, đặc chủng như xe S5, S6, xe bọc thép tác chiến mọi địa hình như sông nước, rừng núi, bảo vệ người chiến sĩ tuyệt đối an toàn trong mọi điều kiện thời tiết…

Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) - trên xe chỉ huy dẫn đầu lực lượng duyệt đội hình bên cạnh Tổ công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống với dòng chữ "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" - Ảnh: HÀ QUÂN

Các nam cảnh vệ với nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân, VIP ở các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng tham gia các khối diễu hành - Ảnh: HÀ QUÂN

Các nữ cảnh vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) có nhiệm vụ tiếp cận, trực tiếp bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Khối nữ cảnh sát giao thông sáng ngời, thân thiện nhưng dứt khoát, mạnh mẽ trong các động tác diễu hành. Các nữ cảnh sát đóng vai trò quan trọng trong điều tiết, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông - Ảnh: HÀ QUÂN

Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn lãnh đạo trong nước, quan khách quốc tế hoặc phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong nội dung diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng, có dàn xe mô tô dẫn đoàn - Ảnh: HÀ QUÂN

Khối nam cảnh sát đặc nhiệm có nhiệm vụ quan trọng trong sẵn sàng tác chiến, xử lý các tình huống bất ngờ, đột xuất liên quan tới mất an toàn trật tự, khủng bố, bạo loạn hoặc xâm phạm an ninh tại các khu vực diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều lực lượng, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tổ chức luyện tập, duyệt đội hình, đội ngũ phục vụ lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: HÀ QUÂN

Khối xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ, bảo đảm an toàn cho lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ - Ảnh: HÀ QUÂN

Các khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, nam An ninh nhân dân, nữ cảnh sát giao thông, nam sĩ quan đặc nhiệm... bước qua lễ đài - Ảnh: HÀ QUÂN

Lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi tổng duyệt - Ảnh: HÀ QUÂN

Để bảo vệ an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng chó nghiệp vụ cũng sẽ xuất hiện - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo kế hoạch, lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào ngày 10-1 tại khu vực quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ