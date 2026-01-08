Bắt nghi phạm nổ súng bắn bạn nhậu gục tại chỗ

Công an tỉnh An Giang bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn về tội "giết người" - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người" xảy ra ngày 1-1 tại ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang. Tuấn đã nổ súng bắn bạn nhậu gục tại chỗ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 1-1, N.T.A. (32 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) tổ chức nhậu tại nhà cùng 5 người bạn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, cả nhóm di chuyển ra khu vực cầu bê tông phía trước nhà để tiếp tục nhậu. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Thanh Tuấn đến và tham gia nhậu chung.

Trong quá trình ăn nhậu, giữa N.T.A. và Nguyễn Thanh Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, dẫn đến việc N.T.A. đánh Tuấn nhưng được những người cùng bàn can ngăn.

Sau đó, Tuấn tức giận điều khiển xe máy về nhà lấy một khẩu súng khí nén (bắn đạn chì) rồi quay lại tìm N.T.A. để trả thù.

Khi trở lại bàn nhậu, Tuấn nổ một phát súng nhằm đe dọa và tiếp tục lên đạn, dọa bắn N.T.A.. Bức xúc, N.T.A. cùng một số người nhậu chung cầm hung khí đuổi đánh Tuấn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Trong lúc bỏ chạy, Tuấn quay nòng súng về phía N.T.A. bắn trúng vào đầu nạn nhân khiến N.T.A. bị thương tích nặng, gục tại chỗ. Sau đó Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Tuấn đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Đô - Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ