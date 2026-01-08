Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A qua Quảng Trị, 3 người bị thương nặng

Khoảng 11h15 phút ngày 8/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô.

Thời điểm này, xe gắn máy biển kiểm soát 73AD- 027.09 chở 3 người cùng trú tại xã Quảng Trạch lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên Quốc lộ 1A thì va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 73B-010.97 đang quay đầu xe.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Trị

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã văng xuống đường, bị chấn thương nặng. Các nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu; trong đó, 2 người được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, 1 người tình trạng nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới để điều trị chuyên sâu.

Theo báo cáo nhanh từ bệnh viện, các nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có trường hợp tiên lượng nặng. Các bác sĩ đang tích cực theo dõi, can thiệp kịp thời.

Xe ô tô hư hỏng phần đầu sau va chạm với xe máy

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV