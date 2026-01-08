Cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng khởi công ngày 30-4

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Ảnh: TEDI

Ngày 7-1, thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết tỉnh đã có kết luận về việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Vinh - Thanh Thủy sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Đây là tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 60km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía đông tại xã Hưng Nguyên, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đi qua địa bàn 9 xã.

Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn. Tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2025-2029.

Dự án gồm 10 dự án thành phần, trong đó có một dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn tuyến chủ yếu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, trong đó có rừng phòng hộ, đất ở, cùng một số diện tích đất quốc phòng, đất sản xuất, kinh doanh và mặt nước.

Có 210 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở, trong đó 113 hộ phải bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã; 3 xã không phát sinh nhu cầu tái định cư.

Đối với dự án xây dựng tuyến chính, Sở Xây dựng Nghệ An cam kết triển khai đầy đủ các bước theo quy định, bảo đảm khởi công dự án vào ngày 30-4 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

9 dự án thành phần còn lại được giao cho các xã làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Để bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải giao Sở Xây dựng hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tới ngày 16-1 phải hoàn thành phương án hướng tuyến để bàn giao cho các địa phương nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ xây dựng khu tái định cư và thi công tuyến đường; các sở, ngành liên quan tham mưu lựa chọn nhà thầu có năng lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Về mốc tiến độ, trước ngày 30-4 phải hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định giá và công tác bồi thường; trước ngày 30-6 hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; đến cuối tháng 8-2026 tổ chức bố trí tái định cư cho các hộ dân.

