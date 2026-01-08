Bắt giữ đối tượng t.r.ộ.m gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả

Ngày 08/01/2026, Công an xã Quỳ Châu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Vi Văn Hạnh (sinh năm 2000), trú bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, ngày 01/01/2026, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ thuộc bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu về việc gia đình người phụ nữ này bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Số vàng trên là tài sản của gia đình tích góp nhiều năm cùng với số vàng của con gái gia chủ gửi về nhờ mẹ cất giữ. Khu vực xảy ra vụ mất trộm người dân đều đi làm rừng nhiều ngày không ở nhà, đây cũng là lần đầu tiên ở bản Kẻ Nính xảy ra vụ mất trộm tài sản lớn như vậy khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Đối tượng Vi Văn Hạnh cùng tang vật

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Quỳ Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu làm rõ, bắt giữ Vi Văn Hạnh về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Quế Phong. Đáng nói, Hạnh chính là con trai của chủ nhà bị mất trộm. Theo đó, để có tiền đánh bạc, tiêu xài cá nhân, Hạnh báo với gia đình đang đi làm ở Quế Phong rồi bắt xe về Quỳ Châu đột nhập vào phòng ngủ gia đình mình lấy trộm gần 10 chỉ vàng bán được số tiền 150 triệu đồng, sau đó đánh bạc trên mạng thua hết. Quá trình thực hiện hành vi, Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đối phó với Cơ quan Công an.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn