Thành lập Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An

Hành động hiến máu không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là biểu hiện của lòng nhân hậu, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương giữa con người với con người.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An gồm có 17 thành viên, do ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp.

Cán bộ, nhân viên Công ty Giày Andromeda Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện để giao dịch công tác.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh hằng năm để thực hiện nhiệm vụ vận động hiến máu tình nguyện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định (nếu có).

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn