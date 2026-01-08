Nafoods Group và Tập đoàn FPT hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số chuỗi giá trị nông nghiệp

Nafoods Group cùng FPT ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số toàn diện

Hợp lực xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số toàn diện

Theo thỏa thuận, Nafoods và FPT thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện chung mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành trong hành trình chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Trên tinh thần đó, hai bên sẽ cùng hướng đến việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái số toàn diện cho Nafoods, thông qua việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các giải pháp chuyển đổi số Made by FPT vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp từ nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, sản xuất - chế biến nông sản đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, FPT sẽ tư vấn và đồng hành cùng Nafoods xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn, đa vùng trồng, đa thị trường và sở hữu chuỗi cung ứng phức tạp.

Nafoods Group là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam với hơn 30 năm trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững, hoạt động theo mô hình chuỗi giá trị khép kín từ nhân giống, phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất – chế biến đến thương mại và xuất khẩu nông sản. Hiện Nafoods sở hữu và hợp tác phát triển hàng chục nghìn hecta vùng nguyên liệu xuyên suốt cả nước, vận hành hệ thống nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn, với sản phẩm được xuất khẩu tới 70 quốc gia, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu, Mỹ và Australia.

Quyết tâm chuyển đổi số khẳng định tầm nhìn và đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển của Nafoods. Qua đó, doanh nghiệp cũng thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể hoá các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Xây dựng nền tảng cho chuyển đổi số

Với hệ thống vùng trồng và nhà máy trải rộng trên cả nước, cùng thị trường xuất khẩu toàn cầua, Nafoods phải quản trị khối lượng dữ liệu lớn trong chuỗi giá trị nông nghiệp nhiều biến số, đồng thời đáp ứng các yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc từ thị trường xuất khẩu chính ngạch. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về một nền tảng quản trị tập trung, minh bạch và vận hành theo thời gian thực, làm nền tảng cho việc chuẩn hóa quản trị, mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

Tại sự kiện, Nafoods và FPT – đối tác Vàng của SAP tại Việt Nam, chính thức khởi động dự án triển khai SAP S/4HANA Public Cloud. Hệ thống SAP ERP được xác định là nền tảng số cốt lõi, đánh dấu cột mốc quan trọng của doanh nghiệp trong việc tạo lập mô hình quản trị tập trung - hiện đại dựa trên dữ liệu. Cụ thể, Nafoods và FPT sẽ triển khai hệ thống ERP với các phân hệ đáp ứng nhu cầu toàn diện từ hoạt động bán hàng, tài chính - kế toán, quản lý chất lượng, chuỗi cung ứng… nhằm số hoá, báo cáo vận hành và quản lý dự án trên một nền tảng thống nhất theo thời gian thực.

Cùng với đó, FPT sẽ trực tiếp tích hợp và triển khai ứng dụng FPT Smart Farm cho Nafoods nhằm kết nối và quản trị tập trung dữ liệu vùng trồng, sản xuất, logistics và thị trường trên một nền tảng thống nhất. Giải pháp cho phép Nafoods theo dõi dữ liệu canh tác theo thời gian thực, tối ưu vận hành các vùng trồng hợp tác trải dài trên cả nước, đồng thời hỗ trợ dự báo sản lượng, chất lượng và nhu cầu tiêu thụ, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng nông nghiệp một cách minh bạch, hiệu quả trên một hệ thống duy nhất. Giải pháp không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản cho bà con nông dân, mà còn đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định và chất lượng phục vụ sản xuất của Nafoods, hướng đến các thị trường chính ngạch mới nổi tiềm năng như Trung Quốc, Australia…

Trên nền tảng dữ liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc được xây dựng từ FPT Smart Farm, Nafoods tiếp tục phối hợp cùng Sendo Farm – nền tảng thương mại điện tử nông sản thuộc Tập đoàn FPT nhằm mở rộng kênh phân phối nông sản chất lượng cao trực tiếp đến người tiêu dùng. Theo đó, Nafoods cung cấp các sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng; trong khi Sendo Farm đảm nhiệm kết nối thị trường, vận hành bán hàng và giao hàng nhanh trên nền tảng số, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp số từ sản xuất đến tiêu thụ.

Hoàn thiện năng lực chuyển đổi số toàn diện

Trong thời gian tiếp theo, Nafoods sẽ triển khai phân hệ SAP Analytics Cloud nhằm tăng cường năng lực phân tích dữ liệu và lập kế hoạch kinh doanh trên nền tảng dữ liệu tập trung của giai đoạn 1. Các ứng dụng cụ thể thuộc hệ sinh thái Made by FPT gồm báo cáo quản trị, kế hoạch tài chính – cung ứng, e-Office và theo dõi phát thải khí nhà kính... qua đó giúp Nafoods nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, giám sát vận hành theo thời gian thực và xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, hiệu quả cũng được tích hợp.

Một trọng tâm khác của dự án là xây dựng năng lực chuyển đổi số bền vững cho Nafoods. FPT và Nafoods sẽ triển khai các chương trình đào tạo cho lãnh đạo và đội ngũ nhân sự về quản trị số, quản trị dữ liệu, ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo, qua đó từng bước hình thành đội ngũ công nghệ nội bộ vững mạnh, có khả năng làm chủ hệ thống và mở rộng các dự án chuyển đổi trong tương lai.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Nafoods Group chia sẻ lý do và mục tiêu chiến lược quan trọng của Nafoods khi thực hiện chuyển đổi số diện rộng

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Nafoods Group cho biết: “Nafoods xác định chuyển đổi số là chiến lược cốt lõi nhằm tái cấu trúc mô hình quản trị và khai thác tiềm năng chuỗi giá trị nông nghiệp. Thông qua hợp tác với FPT, Nafoods hướng tới xây dựng nền tảng quản trị số đóng vai trò ‘trái tim’ của doanh nghiệp, thống nhất và vận hành dòng dữ liệu như ‘nguồn máu’ cho toàn bộ hệ thống, qua đó nâng cao năng lực vận hành, minh bạch chuỗi giá trị, gia tăng giá trị cho người nông dân và tạo nền tảng để nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cam kết đồng hành cùng Nafoods trên hành trình chuyển đổi số chuỗi giá trị nông nghiệp

Đại diện Tập đoàn FPT, Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Với hơn 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tập đoàn FPT đã cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện, đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong đa lĩnh vực tối ưu vận hành, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị tăng trưởng bền vững. Vinh dự trở thành đối tác công nghệ chiến lược của Nafoods, FPT cam kết đồng hành xuyên suốt hành trình chuyển đổi số chuỗi giá trị nông nghiệp, từ nền tảng quản trị cốt lõi đến các ứng dụng dữ liệu và công nghệ mới.

Trong dự án khởi đầu triển khai hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud, FPT sẽ phát huy kinh nghiệm hơn 20 năm triển khai SAP ERP cho các doanh nghiệp quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ cùng Nafoods và SAP Việt Nam để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, ổn định và sẵn sàng mở rộng. FPT tin tưởng rằng nền tảng quản trị số được xây dựng sẽ giúp Nafoods chuẩn hóa mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng trong tương lai”.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Nafoods trong chuyển đổi số

Lễ ký kết Hợp tác chiến lược và Khởi động Dự án SAP S/4HANA Public Cloud đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa Nafoods và FPT, hướng tới xây dựng nền tảng quản trị số hiện đại, thúc đẩy đổi mới mô hình vận hành và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn